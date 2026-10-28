معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش گفت: شناسایی توانمندی‌های دانش‌آموزان در حوزه‌هایی مانند قرائت، حفظ، فهم مبانی، تدبر، پژوهش، تولید محتوای قرآنی و فعالیت‌های گروهی باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر اینکه آموزش عمومی قرآن نباید فعالیتی جانبی در مدارس تلقی شود، گفت: آموزش قرآن بخشی از مأموریت اصلی مدرسه در تربیت دانش‌آموزانی دانا، توانا، اخلاق‌مدار و برخوردار از هویت اسلامی ـ ایرانی است و تحقق اهداف این حوزه به هم‌افزایی دستگاه‌ها، تقویت کار تیمی، توانمندسازی نیروی انسانی و ارزیابی اثربخشی برنامه‌ها نیاز دارد.

سید مصطفی آذرکیش در گردهمایی دبیران کارگروه توسعه آموزش عمومی قرآن کریم استان‌ها با اشاره به نقش قرآن در ایجاد همدلی و همکاری میان دستگاه‌های مختلف اظهار کرد: قرآن می‌تواند فصل مشترک همدلی و هم‌افزایی مجموعه‌های مسئول در حوزه آموزش عمومی باشد و باید از این ظرفیت برای هماهنگ‌سازی برنامه‌ها و استفاده مؤثر از امکانات موجود بهره گرفت.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر آمادگی معاونت آموزش متوسطه برای همکاری در این زمینه افزود: این معاونت در چارچوب منابع، ظرفیت‌های قانونی و امکانات در اختیار خود، از برنامه‌هایی که به تقویت آموزش عمومی قرآن کمک می‌کنند، حمایت خواهد کرد.

آموزش عمومی قرآن؛ بخشی از مأموریت اصلی مدارس

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش با بیان اینکه برنامه‌های این معاونت در طول سال تحصیلی با هدف تقویت هویت اسلامی ـ ایرانی، ارتقای کیفیت آموزش و توسعه عدالت آموزشی دنبال می‌شود، گفت: آموزش عمومی قرآن نیز باید در امتداد همین مأموریت‌ها قرار گیرد و به‌عنوان بخشی از فعالیت‌های اصلی مدرسه مورد توجه باشد.

آذرکیش با اشاره به ضرورت توجه به زیست قرآنی نوجوانان، بر استفاده از ظرفیت‌های مشترک دستگاه‌ها و تقویت همکاری میان مجموعه‌های مسئول تأکید کرد و افزود: برنامه‌های قرآنی باید با اهداف تربیتی و آموزشی مدارس پیوند داشته باشند و در مسیر رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان پیش بروند.

عبور از فعالیت‌های جزیره‌ای با تقویت کار تیمی

وی با اشاره به اهمیت تقویت کار تیمی و شبکه‌های استانی در دو سال اخیر اظهار کرد: حرکت از عملکرد‌های فردمحور و جزیره‌ای به سمت فعالیت‌های تیمی و مسئله‌محور، یکی از ضرورت‌های بهبود عملکرد نظام آموزشی است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش ادامه داد: تقویت هویت، مسئولیت‌پذیری، اخلاق و مهارت‌های زندگی دانش‌آموزان به همکاری و مشارکت مجموعه‌های مختلف نیاز دارد و هماهنگی میان دستگاه‌ها می‌تواند زمینه اجرای مؤثرتر برنامه‌های آموزش عمومی قرآن را فراهم کند.

آذرکیش با تأکید بر اهمیت توجه به تفاوت‌های استانی گفت: شرایط، منابع و محدودیت‌های استان‌ها و مناطق مختلف یکسان نیست؛ بنابراین، برنامه‌ها باید متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه اجرا شوند، اما اصول بهبود کیفیت در نظام‌های آموزشی، از جمله برنامه‌ریزی، توانمندسازی نیروی انسانی و ارزیابی اثربخشی، همچنان اهمیت دارند.

وی با اشاره به ضرورت ارزیابی نتایج برنامه‌های آموزشی بیان کرد: در گزارش‌های اجرایی معمولاً به فعالیت‌های انجام‌شده، دوره‌های برگزارشده و تعداد شرکت‌کنندگان اشاره می‌شود، اما این آمار به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که برنامه‌ها تا چه اندازه به اهداف موردنظر رسیده‌اند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش افزود: ارزیابی اثربخشی آموزش عمومی قرآن نباید صرفاً به تعداد دوره‌ها و شرکت‌کنندگان محدود شود، بلکه میزان یادگیری، پیشرفت مهارت‌ها و استمرار علاقه دانش‌آموزان نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

آذرکیش با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به عملکرد مدارس گفت: به‌جای آنکه صرفاً از مدیران و معلمان درباره تعداد صفحات تدریس‌شده پرسیده شود، باید بررسی کنیم که چه فرصت‌های یادگیری جدیدی برای دانش‌آموزان ایجاد شده و چه تعداد از آنان در مسیر شناخت و شکوفایی استعداد‌های خود قرار گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: مدرسه مطلوب، مدرسه‌ای نیست که صرفاً بر نمره‌آوری تمرکز داشته باشد؛ بلکه باید استعداد‌های قرآنی، هنری، فرهنگی، ورزشی و سایر توانمندی‌های دانش‌آموزان را شناسایی و زمینه رشد آنها را فراهم کند.

شناسایی استعداد‌های قرآنی دانش‌آموزان در اولویت قرار گیرد

آذرکیش با تأکید بر ضرورت توجه به استعدادپروری در برنامه‌های آموزش عمومی قرآن گفت: شناسایی توانمندی‌های دانش‌آموزان در حوزه‌هایی مانند قرائت، حفظ، فهم مبانی، تدبر، پژوهش، تولید محتوای قرآنی و فعالیت‌های گروهی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: برنامه‌های آموزشی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که دانش‌آموزان با استعداد‌ها و علاقه‌های متفاوت بتوانند در فعالیت‌های قرآنی مشارکت کنند و فرصت رشد متناسب با توانمندی‌های خود را داشته باشند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش همچنین بر ضرورت تولید محتوای چندرسانه‌ای متناسب با نسل جدید، توانمندسازی دبیران قرآن، اجرای فعالیت‌های دانش‌آموزی و تقویت کارِ گروهی تأکید کرد.

بهره‌گیری از هوش مصنوعی و تجربه‌های استانی در آموزش قرآن

وی با اشاره به تحولات فناوری، استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در آموزش مفاهیم قرآنی را از جمله زمینه‌های قابل توجه در برنامه‌های آموزشی دانست و گفت: بهره‌گیری از روش‌های نوین آموزشی و تولید محتوای متناسب با نیاز‌های نسل جدید باید در مسیر ارتقای کیفیت آموزش عمومی قرآن مورد توجه قرار گیرد.

آذرکیش همچنین بر ضرورت انتقال تجربه‌های موفق استان‌ها تأکید کرد و افزود: تجربه‌های پراکنده استانی باید به دانش مشترک ملی تبدیل شوند تا زمینه استفاده گسترده‌تر از راهکار‌های اثربخش و بهبود کیفیت برنامه‌ها در سراسر کشور فراهم شود.

عدالت آموزشی در دسترسی به آموزش عمومی قرآن

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر اینکه آموزش عمومی قرآن باید برای همه دانش‌آموزان در دسترس باشد، اظهار کرد: برخورداری از فرصت‌های آموزش قرآن نباید به محل تولد یا موقعیت جغرافیایی محل زندگی دانش‌آموزان وابسته باشد.

وی افزود: باید به‌ویژه در مناطق محروم و کمتر برخوردار، دسترسی کافی و مناسب به فرصت‌های آموزش عمومی قرآن فراهم شود تا همه دانش‌آموزان بتوانند از این ظرفیت تربیتی بهره‌مند شوند.

آذرکیش بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزشی و توجه متوازن و یکپارچه به ساحت‌های شش‌گانه تربیت تأکید کرد و گفت: ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی از جایگاه مهمی در نظام تعلیم‌وتربیت برخوردار است و باید از سطح ستاد تا مدرسه و کلاس درس، در برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی و تربیتی مورد توجه قرار گیرد.