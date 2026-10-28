به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ،در دل ارتفاعات و گستره‌های طبیعی البرز جنوبی، جایی که حیات‌وحش در میان صخره‌ها، دامنه‌ها و زیستگاه‌های کوهستانی جریان دارد، مردانی حضور دارند که حفاظت از طبیعت را نه‌فقط یک وظیفه اداری، بلکه مسئولیتی بزرگ در برابر نسل‌های امروز و آینده می‌دانند. محیط‌بانان، حافظان خاموش این عرصه‌ها، با حضور مستمر در طبیعت، تلاش می‌کنند امنیت زیستگاه‌ها را حفظ کنند و فرصت ادامه حیات را برای گونه‌های ارزشمند جانوری فراهم آورند.

منطقه حفاظت‌شده البرز جنوبی با وسعتی در حدود ۶۴ هزار هکتار، یکی از عرصه‌های مهم طبیعی کشور به شمار می‌رود؛ منطقه‌ای با ارزش‌های زیست‌محیطی قابل توجه که زیستگاه گونه‌های مختلف حیات‌وحش، از جمله کل‌وبز، است. گستردگی منطقه، شرایط خاص جغرافیایی و دشواری دسترسی به برخی نقاط، حفاظت از این پهنه طبیعی را به مأموریتی حساس و مستمر تبدیل کرده است؛ مأموریتی که بخش مهمی از آن بر دوش محیط‌بانانی قرار دارد که در مسیرهای کوهستانی و مناطق دور از دسترس، مسئولیت مراقبت از طبیعت را بر عهده دارند.

حفاظت از یک منطقه طبیعی گسترده، تنها به حضور مقطعی در زیستگاه محدود نمی‌شود. محیط‌بانان البرز جنوبی با گشت‌زنی‌های منظم، پایش وضعیت عرصه‌های طبیعی و بررسی شرایط زیستگاه‌ها، تلاش می‌کنند نشانه‌های تهدید را به‌موقع شناسایی کنند و از وارد آمدن آسیب به حیات‌وحش و منابع طبیعی جلوگیری شود.

مراقبت از مسیرهای تردد جانوران، بررسی وضعیت زیستگاه‌ها، مقابله با تخلفات و برخورد با تهدیدهایی که می‌توانند تعادل طبیعی منطقه را برهم بزنند، بخشی از مسئولیت‌های روزمره این نیروهاست. در چنین شرایطی، هوشیاری، تجربه میدانی و شناخت دقیق از ویژگی‌های منطقه، نقش تعیین‌کننده‌ای در انجام موفق مأموریت‌های حفاظتی دارد.

فعالیت محیط‌بانان به ساعات مشخصی از روز محدود نیست. شرایط آب‌وهوایی، موقعیت جغرافیایی و ضرورت مراقبت پیوسته از زیستگاه‌ها، گاهی آنان را با مسیرهای دشوار، سرمای شدید و شرایط پیش‌بینی‌ناپذیر طبیعت روبه‌رو می‌کند. با این حال، استمرار حضور در عرصه‌های طبیعی و توجه به نشانه‌های تغییر در محیط، از مهم‌ترین ابزارهای آنان برای حفاظت از گونه‌های جانوری و پایداری زیستگاه‌هاست.

با فرارسیدن روزهای سرد سال، شرایط زندگی برای بسیاری از جانوران دشوارتر می‌شود. کاهش منابع غذایی در برخی زیستگاه‌ها و سخت‌تر شدن دسترسی به خوراک، اهمیت مراقبت و بررسی وضعیت حیات‌وحش را دوچندان می‌کند. در این میان، توزیع علوفه در شرایط مورد نیاز، از جمله اقداماتی است که در کنار دیگر فعالیت‌های حفاظتی مورد توجه قرار می‌گیرد.

البته حمایت از حیات‌وحش، نیازمند شناخت دقیق شرایط طبیعی و نیازهای گونه‌های جانوری است. هرگونه اقدام حمایتی باید با در نظر گرفتن وضعیت زیستگاه، منابع غذایی موجود و ملاحظات کارشناسی انجام شود تا ضمن کمک به جانوران در شرایط دشوار، روند طبیعی زندگی آنان نیز حفظ شود.

محیط‌بانی از جمله مشاغلی است که دشواری‌های آن، اغلب دور از چشم عموم مردم باقی می‌ماند. حضور در مناطق صعب‌العبور، پیمودن مسیرهای طولانی، مواجهه با تغییرات ناگهانی آب‌وهوا و ضرورت آمادگی برای شرایط پیش‌بینی‌نشده، تنها بخشی از چالش‌هایی است که محیط‌بانان در جریان انجام وظایف خود با آن روبه‌رو هستند.

در کنار این دشواری‌ها، مسئولیت حفاظت از گونه‌هایی که ادامه حیاتشان به سلامت زیستگاه وابسته است، اهمیت این حرفه را بیش از پیش نمایان می‌کند. یک غفلت کوچک در حفاظت از محیط طبیعی می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌هایی جدی شود؛ به همین دلیل، دقت، صبوری، مسئولیت‌پذیری و آگاهی از اصول حفاظت محیط‌زیست، از ضرورت‌های فعالیت در این عرصه به شمار می‌رود.