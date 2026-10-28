به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی امروز (چهارشنبه ششم آبان) به ریاست سید محمد شروین اسبقیان سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد و در پایان علی دادگر به عنوان رئیس چهار سال آینده این فدراسیون انتخاب شد.

ابراهیم برخورداری، علی دادگر، حسین زکی زاده، سید سالار محمدنیا، عباس محمدی پور و مسعود نصرتی قزوینی‌نژاد ۶ نامزد نهایی انتخابات ریاست فدراسیون تیراندازی بودند که ابراهیم برخورداری، مسعود نصرتی قزوینی نژاد و سید سالار محمد نیا انصراف خود را اعلام کردند تا انتخابات با حضور علی دادگر، حسین زکی زاده و عباس محمدی‌پور برگزار شود.

در دور اول مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی، علی دادگر با ۲۵ رای، حسین زکی‌زاده ۱۹ رای و عباس محمدی‌پور ۵ رای کسب کردند و به دلیل عدم کسب اکثریت آرا به دور دوم رسید.

رای گیری برای انتخاب رئیس فدراسیون، بین علی دادگر و حسین زکی‌زاده در دور دوم انجام شد و در پایان از مجموع ۵۱ رای ماخوذه علی دادگر ۲۶ رای و حسین زکی زاده ۲۵ رای کسب کردند که دادگر با یک رای اختلاف رئیس فدراسیون شد.