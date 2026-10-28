آموزش راهکار‌های تشخیص اخبار جعلی، ارزیابی اعتبار منابع خبری و تقویت اطلاع‌رسانی دقیق و مستند، از محور‌های اصلی کارگاه یک‌روزه راستی‌آزمایی اخبار در بجنورد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، یکی از پیامد‌های گسترش استفاده از فضای مجازی البته در شکل نادرست آن، شایعه سازی و دروغ پراکنی با اهداف مغرضانه است.

سالن اجتماعات شهدای دولت استانداری خراسان‌شمالی میزبان فعالان عرصه خبر، خبرنگاران، مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی و فعالان فضای مجازی استان بود تا در دوره‌ای تخصصی، با فنون نوین راستی‌آزمایی اخبار آشنا شوند. این کارگاه آموزشی با تدریس استاد محمد لسانی، از مدرسان برجسته حوزه رسانه و ارتباطات، برگزار شد.

در این دوره یک‌روزه، مباحث تخصصی و کاربردی متعددی در راستای ارتقای کیفی تولیدات رسانه‌ای و صیانت از حریم خبر مطرح شد.

برگزاری این دوره‌های آموزشی در راستای توانمندسازی بدنه رسانه‌ای و روابط عمومی‌های استان، گامی مؤثر در جهت تنویر افکار عمومی و مقابله با جنگ شناختی و جریان تحریف در فضای مجازی به شمار می‌رود.