به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، یگان حفاظت سیار پارک ملی دریاچه ارومیه، یک کوخه غیرمجاز زنده‌گیری پرندگان شکاری را در سواحل شرقی این پارک شناسایی و تخریب کرد. پرندگان مشاهده‌شده در محل نیز پس از بررسی و اطمینان از قابلیت رهاسازی، به زیستگاه طبیعی خود بازگردانده شدند.

بهزاد شیرپنجه، رئیس اداره پارک ملی و ذخیره‌گاه زیست‌کره دریاچه ارومیه، اظهار کرد: این کوخه در جریان گشت‌وکنترل و پایش مناطق شرقی سواحل پارک ملی، در محدوده مشرف به روستای خورخور و مصب رودخانه آجی‌چای در استان آذربایجان شرقی شناسایی شد.

وی افزود: در بررسی محل، یک قطعه یاکریم و دو قطعه پرنده با عنوان محلی «لیل» مشاهده و ضبط شدند که پس از بررسی وضعیت و اطمینان از قابلیت رهاسازی، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شدند. همچنین، کوخه غیرمجاز برای جلوگیری از تداوم فعالیت‌های غیرقانونی زنده‌گیری پرندگان تخریب شد.

شیرپنجه با تأکید بر تداوم گشت‌وکنترل‌های میدانی گفت: حفاظت از حیات‌وحش و مقابله با تخلفات زیست‌محیطی، به‌ویژه زنده‌گیری غیرمجاز پرندگان، از اولویت‌های این اداره است و گشت‌های حفاظتی با هدف صیانت از تنوع زیستی و حفظ امنیت زیستگاه‌های طبیعی منطقه ادامه خواهد داشت.