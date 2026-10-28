رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: در تمامی مراحل ورزش، از برگزاری و تماشای مسابقات تا شرکت در رقابت‌ها، نباید حقوق، کرامت، عدالت و انصاف را فراموش کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدعلی کاظمی، در آیین گرامیداشت پیشگام حقوق ورزشی و تجلیل از خدمات حسین آقایی‌نیا گفت: ورزش با هیجان، لذت، نتیجه، برد و باخت همراه است، اما حقوق ورزش به ما می‌آموزد که صرفاً نتیجه‌گرا نباشیم و به فرآیند توجه کنیم.

کاظمی تصریح کرد: باید در کنار قدرت، مسئولیت‌پذیر و در کنار رقابت، منصف و در کنار هیجان مراقب حقوق دیگران باشیم.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به تجربه حضور خود در یکی از اجلاس‌های سازمان ملل متحد، اظهار کرد: در این اجلاس، نماینده دولت برزیل از تدوین نخستین قانون مبارزه با فساد در فوتبال سخن گفت.

به گفته کاظمی، شایسته است در کشوری برخوردار از فرهنگ پهلوانی، بهترین و زیباترین جلوه‌های ورزش شکل بگیرد و تحقق این هدف، مستلزم حاکمیت قواعد حقوقی بر فرآیند‌های ورزشی است.