تلاش یک هکر برای نفوذ به سامانه کمیسیون انتخابات فدرال آمریکا باعث از دسترس خارج شدن موقت خدمات ثبت الکترونیکی این نهاد شد؛ اتفاقی که در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، شفافیت مالی کارزار‌های انتخاباتی را تحت تأثیر قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رویترز، سامانه ثبت گزارش‌های مالی کمیسیون انتخابات فدرال آمریکا از شب دوشنبه، ۲۶ اکتبر (۴ آبان ۱۴۰۵) در اثر یک حمله سایبری دچار اختلال شده است. بر اساس اطلاعیه این سازمان، اگرچه مشکل شناسایی شده و روند رفع آن ادامه دارد، اما این اختلال باعث توقف ثبت گزارش‌های فوری هزینه‌های انتخاباتی شده است.

این در حالی است که گروه‌های سیاسی موظف‌اند گزارش‌های مربوط به هزینه‌ها و کمک‌های مالی را در بازه‌های زمانی کوتاه ۲۴ تا ۴۸ ساعته ثبت کنند. در نتیجه، دسترسی خبرنگاران و ناظران انتخاباتی به منابع مالی کارزار‌ها تا زمان بازگشت کامل سامانه محدود شده است.

این حمله در شرایطی صورت می‌گیرد که انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ۱۲ آبان ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و طبق برآورد شرکت «ادایمپکت»، بودجه تبلیغاتی این انتخابات با رقمی بی‌سابقه به ۱۱.۲۱ میلیارد دلار رسیده است که از رکورد سال ۲۰۲۴ نیز فراتر رفته است.