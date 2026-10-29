به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سید مهدی حسینی، در مراسم بزرگداشت روز استاندارد که با حضور تولید کنندگان نمونه استان در محل تالار اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد، گفت: در طول یک سال گذشته دستاورد‌ها و جهش خوبی در حوزه تولید در استان داشتیم.

وی با بیان اینکه سال گذشته یک واحد نمونه استانی داشتیم، افزود: امسال ۷ واحد نمونه ملی و استانی در خراسان شمالی داشته باشیم.

مدیرکل استاندارد خراسان‌شمالی عنوان کرد: همه حوزه‌های ما در حوزه استاندارد، بین المللی شده که این دستاورد مهمی برای کشور است.

حسینی همچنین با بیان اینکه در حوزه منابع انسانی این اداره کل ۲۵ درصد رشد داشته است، افزود: ۱۰ نیرو در سال گذشته اضافه شد تا بتوانیم خدمات ارزنده‌ای در استان در حوزه استاندارد سازی داشته باشیم.

وی همچنین به راه اندازی دومین دفتر استاندارد در شهرستان شیروان اشاره کرد و گفت: دو حوزه TC بین الملی در استان راه اندازی کردیم و فعالسازی یک TC دیگر در دستور کار سازمان است.

حسینی خاطرنشان کرد: ۱۱ استاندارد ملی در سطح استان در حال انجام است.