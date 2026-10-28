مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای برای استفاده از ظرفیت پاراگلایدر در پایش و حفاظت از جنگل‌های هیرکانی در نوشهر، چالوس و مناطق همجوار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای برای استفاده از ظرفیت پاراگلایدر در پایش و حفاظت از جنگل‌های هیرکانی در شهرستان‌های نوشهر، چالوس و بخش‌هایی از مناطق همجوار خبر داد.

مهرداد خزایی‌پول گفت: شناسایی نقاط پرخطر و کانون‌های احتمالی آتش‌سوزی، پایش مستمر عرصه‌های جنگلی و اطلاع‌رسانی سریع به نیرو‌های حفاظتی از مهم‌ترین محور‌های این تفاهم‌نامه است.

وی افزود: استفاده از پاراگلایدر در شرایط مناسب جوی و با رعایت الزامات ایمنی، امکان رصد سریع‌تر برخی مناطق صعب‌العبور و ارتفاعات جنگلی را فراهم می‌کند و می‌تواند در کنار فعالیت نیرو‌های حفاظتی و اطفای حریق به کار گرفته شود.

خزایی‌پول، پشتیبانی از عملیات اطفای حریق و کمک به انتقال تجهیزات به مناطق مرتفع و صعب‌العبور را از دیگر محور‌های پیش‌بینی‌شده در این همکاری برشمرد و گفت: اجرای این اقدامات با رعایت محدودیت‌های فنی و الزامات ایمنی انجام خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر همچنین از پیش‌بینی همکاری در فعالیت‌های نهال‌کاری در سواحل شهرستان چالوس، به‌ویژه منطقه دوجمان، در چارچوب این تفاهم‌نامه خبر داد.

وی افزود: این تفاهم‌نامه با هدف تقویت مشارکت بخش خصوصی در حفاظت از منابع طبیعی، به مدت یک سال منعقد شده و با توافق طرفین قابلیت تمدید دارد.