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وزیر امور خارجه کشورمان درباره اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز اعلام کرد: دیپلماسی انرژی ایران در اجلاس مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جیایسیاف) گامی به پیش برداشت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی درباره اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز اعلام کرد: دیپلماسی انرژی ایران در اجلاس مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جیایسیاف) گامی به پیش برداشت. محور اصلی گفتوگوها، تحولات بازارهای جهانی گاز و امنیت انرژی بود.
وی افزود: پیامدهای مخرب هرگونه ماجراجویی نظامی با تحریک اسرائیل در منطقه خلیج فارس برای بازارهای بینالمللی، همچنان از دغدغههای جدی کشورهای صادرکننده و مصرفکننده گاز به شمار میرود.