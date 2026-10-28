دیپلماسی انرژی ایران در اجلاس مجمع کشور‌های صادرکننده گاز، گامی به پیش برداشت

دیپلماسی انرژی ایران در اجلاس مجمع کشور‌های صادرکننده گاز، گامی به پیش برداشت

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی درباره اجلاس سران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز اعلام کرد: دیپلماسی انرژی ایران در اجلاس مجمع کشور‌های صادرکننده گاز (جی‌ای‌سی‌اف) گامی به پیش برداشت. محور اصلی گفت‌وگوها، تحولات بازار‌های جهانی گاز و امنیت انرژی بود.

وی افزود: پیامد‌های مخرب هرگونه ماجراجویی نظامی با تحریک اسرائیل در منطقه خلیج فارس برای بازار‌های بین‌المللی، همچنان از دغدغه‌های جدی کشور‌های صادرکننده و مصرف‌کننده گاز به شمار می‌رود.