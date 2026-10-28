به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سرهنگ ستاد جعفر رئیسی گفت: مرزبانان مستقر در حوزه ساحلی موفق شدند در اقدامی به موقع یک فروند شناور حامل کالای قاچاق را شناسایی و توقیف کنند.

وی افزود: در بازدید از شناور انواع کالای قاچاق از جمله ۳۰۰ حلقه لاستیک، ۴۰ عدد صفحه خورشیدی، ۵۰۰ عدد ابزارآلات غیربرقی، هزار و ۴۰۰ عدد ظروف و لوازم برقی آشپزخانه، ۱۲۰ عدد لوازم پزشکی و... که مجوز قانونی نداشتند، کشف شد.

جانشین فرماندهی مرزبانی استان بوشهر ضمن اشاره به دستگیری یک نفر متهم، ارزش ریالی کالا‌های کشف شده را ۸۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

جانشین فرماندهی مرزبانی بوشهر یادآور شد: مرزبانان این استان شبانه روز با دقت و هوشیاری کامل تمام نوار مرزی را زیر نظر دارند و نسبت‌به هرگونه ورود و خروج کالای قاچاق حساس بوده و با افراد خاطی به طور جد برخورد می‌کنند.