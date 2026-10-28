به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، امیرعباس جعفری، در نشست بررسی مسائل و مشکلات زیست‌محیطی این شهرستان، با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری منطقه، تالاب بین‌المللی حسنلو و دهکده گردشگری پیرامون آن را، از فرصت‌های مهم توسعه گردشگری دانست و افزود: با توجه به قرار گرفتن دهکده گردشگری حسنلو در مسیر پیگیری ثبت جهانی، ضروری است موانع موجود برطرف و زیرساخت‌های مورد نیاز برای بهره‌برداری اصولی از این ظرفیت فراهم شود.

وی تصریح کرد: در همین راستا، با پیگیری استاندار آذربایجان غربی، مبلغ سی میلیارد ریال برای ایجاد سایت پرنده‌نگری اختصاص یافته، که می‌تواند زمینه تقویت ظرفیت‌های گردشگری منطقه را فراهم کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی نیز در این نشست با اشاره به اهمیت تالاب‌ها در حفظ تعادل زیست‌محیطی استان گفت: پارسال ۹۵ میلیون مترمکعب آب به تالاب‌های آذربایجان غربی اختصاص یافت که سهم نقده از این میزان ۲۴ میلیون مترمکعب بود.

حجت جباری با اشاره به بارش‌های مناسب روز‌های اخیر افزود: با توجه به تأکید مقام عالی استان بر لزوم آبگیری کامل تالاب‌های اقماری دریاچه ارومیه، ضروری است اقدامات لازم برای آبگیری حداکثری این تالاب‌ها انجام شود. در این زمینه، هدایت و مدیریت رواناب‌ها نیز می‌تواند نقش مؤثری در افزایش حجم آب ورودی به تالاب‌ها داشته باشد.