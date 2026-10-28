رئیس اداره بیمه سلامت قائم‌شهر از نشان‌دار شدن ۸ هزار و ۷۰۰ بیمار خاص و صعب‌العلاج و ۱۴۲ زوج نابارور در این شهرستان خبر داد.

۸ هزار و ۷۰۰ بیمار خاص و صعب‌العلاج در قائم‌شهر نشان‌دار شدند

۸ هزار و ۷۰۰ بیمار خاص و صعب‌العلاج در قائم‌شهر نشان‌دار شدند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فتاح اکبرزاده رئیس اداره بیمه سلامت قائم‌شهر با گرامیداشت هفته ملی بیمه سلامت، از دوم تا هشتم آبان، گفت: سلامت از اساسی‌ترین حقوق مردم است و بیمه سلامت در فراهم کردن دسترسی عادلانه به خدمات درمانی نقش پشتیبان دارد.

وی با اشاره به جمعیت ۳۰۳ هزار نفری قائم‌شهر افزود: ۱۰۳ هزار نفر از جمعیت این شهرستان زیر پوشش سازمان بیمه سلامت ایران هستند و بیش از ۷۰ درصد بیمه‌شدگان صندوق بیمه روستاییان و پنج دهک نخست درآمدی، خدمات بیمه سلامت همگانی را به‌صورت رایگان دریافت می‌کنند.

رئیس اداره بیمه سلامت قائم‌شهر گفت: تاکنون ۸ هزار و ۷۰۰ بیمار دارای بیماری خاص و صعب‌العلاج و ۱۴۲ زوج نابارور در این شهرستان نشان‌دار شده‌اند و از خدمات درمانی رایگان این صندوق بهره می‌برند.

اکبرزاده، نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک، نظام ارجاع و اجرای برنامه پزشک خانواده را از دیگر اقدامات سازمان بیمه سلامت برشمرد و افزود: ۸۷ مرکز مجری در این حوزه، خدمات درمانی و دارویی را به‌صورت الکترونیکی به بیمه‌شدگان ارائه می‌کنند.

وی با اشاره به ظرفیت مراکز درمانی طرف قرارداد گفت: در مجموع ۳۵۸ مؤسسه در قائم‌شهر با بیمه سلامت قرارداد دارند. این مراکز شامل ۲ بیمارستان، ۲ کلینیک جراحی، یک مرکز پزشکی هسته‌ای، ۴۰ مرکز فیزیوتراپی، ۱۵ آزمایشگاه، ۱۰ درمانگاه، ۱۴ مرکز تصویربرداری، ۸۷ داروخانه، ۸۰ پزشک متخصص و فوق‌تخصص، ۸ دندانپزشک، ۶ مرکز درمان سوءمصرف مواد و ۲۱ مرکز روستایی است.

رئیس اداره بیمه سلامت قائم‌شهر با اشاره به هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان افزود: این اداره در سال گذشته فقط برای درمان سرپایی و بستری بیمه‌شدگان قائم‌شهر در بیمارستان رازی، ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده است.