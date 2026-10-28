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رئیس اداره بیمه سلامت قائمشهر از نشاندار شدن ۸ هزار و ۷۰۰ بیمار خاص و صعبالعلاج و ۱۴۲ زوج نابارور در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فتاح اکبرزاده رئیس اداره بیمه سلامت قائمشهر با گرامیداشت هفته ملی بیمه سلامت، از دوم تا هشتم آبان، گفت: سلامت از اساسیترین حقوق مردم است و بیمه سلامت در فراهم کردن دسترسی عادلانه به خدمات درمانی نقش پشتیبان دارد.
وی با اشاره به جمعیت ۳۰۳ هزار نفری قائمشهر افزود: ۱۰۳ هزار نفر از جمعیت این شهرستان زیر پوشش سازمان بیمه سلامت ایران هستند و بیش از ۷۰ درصد بیمهشدگان صندوق بیمه روستاییان و پنج دهک نخست درآمدی، خدمات بیمه سلامت همگانی را بهصورت رایگان دریافت میکنند.
رئیس اداره بیمه سلامت قائمشهر گفت: تاکنون ۸ هزار و ۷۰۰ بیمار دارای بیماری خاص و صعبالعلاج و ۱۴۲ زوج نابارور در این شهرستان نشاندار شدهاند و از خدمات درمانی رایگان این صندوق بهره میبرند.
اکبرزاده، نسخهنویسی و نسخهپیچی الکترونیک، نظام ارجاع و اجرای برنامه پزشک خانواده را از دیگر اقدامات سازمان بیمه سلامت برشمرد و افزود: ۸۷ مرکز مجری در این حوزه، خدمات درمانی و دارویی را بهصورت الکترونیکی به بیمهشدگان ارائه میکنند.
وی با اشاره به ظرفیت مراکز درمانی طرف قرارداد گفت: در مجموع ۳۵۸ مؤسسه در قائمشهر با بیمه سلامت قرارداد دارند. این مراکز شامل ۲ بیمارستان، ۲ کلینیک جراحی، یک مرکز پزشکی هستهای، ۴۰ مرکز فیزیوتراپی، ۱۵ آزمایشگاه، ۱۰ درمانگاه، ۱۴ مرکز تصویربرداری، ۸۷ داروخانه، ۸۰ پزشک متخصص و فوقتخصص، ۸ دندانپزشک، ۶ مرکز درمان سوءمصرف مواد و ۲۱ مرکز روستایی است.
رئیس اداره بیمه سلامت قائمشهر با اشاره به هزینههای درمان بیمهشدگان افزود: این اداره در سال گذشته فقط برای درمان سرپایی و بستری بیمهشدگان قائمشهر در بیمارستان رازی، ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده است.