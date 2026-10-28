تجلیل از ۳۰۰ مهندس جانباز، ایثارگر و آزاده در استان یزد

تجلیل از ۳۰۰ مهندس جانباز، ایثارگر و آزاده در استان یزد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد گفت: دومین همایش مهندسان ایثارگر استان یزد با هدف پاسداشت نقش‌آفرینی ایثارگران در عرصه‌های مختلف کشور و تجلیل از خانواده شهید محمدمهدی رضایی برگزار شد.

فرهمند در این همایش با اشاره به عضویت بیش از ۸ هزار نفر در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد گفت: از این تعداد، ۳۰۰ نفر از اعضا را جانبازان، ایثارگران و آزادگان تشکیل می‌دهند.فرهنمند با تأکید بر نقش مؤثر ایثارگران در حفظ امنیت کشور و پیشرفت نظام اسلامی افزود: ایثارگران علاوه بر جان‌فشانی در دوران دفاع از کشور، با تکیه بر تخصص، دانش و توانمندی‌های خود در مسیر توسعه و تعالی جامعه نیز نقش‌آفرینی کرده‌اند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری این همایش در راستای پاسداشت مقام ایثار و فداکاری، از نقش خانواده‌های شهدا و ایثارگران در تداوم فرهنگ مقاومت قدردانی کرد.

در این مراسم، از خانواده شهید محمدمهدی رضایی نیز به پاس صبر، استقامت و همراهی آنان تجلیل شد.