مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خمام از برگزاری رویداد فرهنگی حصیر برتر گیلان با ارزیابی ۵۰ اثر حصیر بافی در این شهرستان با هدف توانمندسازی هنرمندان حصیرباف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ منصورهادی پور گفت: در راستای توانمند سازی هنرمندان حصیرباف و برای جهانی شدن حصیر فشتکه خمام، رویداد فرهنگی حصیر برتر گیلان در این شهرستان برگزار شد.

وی افزود: در پی فراخوان رسانه‌ای در گیلان، بیش از ۵۰ اثر به دبیرخانه این رویداد در اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خمام ارسال شد که در ارزیابی اولیه، ۳۷ اثر به دلیل رعایت نشدن شرایط تعیین شده از جمله اصالت اثر و استفاده از مواد و رنگ مصنوعی حذف شدند و ۲۵ اثر به داوری نهایی راه یافتند.

منصور هادی پور گفت: با رای گروه ۵ نفره کارشناس صنایع دستی، ۵ اثر به عنوان آثار برتر معرفی و صاحبان این آثار از سوی شهرداری خمام، با دریافت هدایایی تجلیل شدند.

سمیرا حسنی فرماندار شهرستان خمام هم از این رویداد فرهنگی بازدید کرد.