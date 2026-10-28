پلیس صربستان اعلام کرد: فردی که قصد داشت به سفارت رژیم صهیونیستی، در بلگراد حمله کند، بیرون سفارت به قتل رسیده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه الجزیره به نقل از خبرگزاری فرانسه گزارش داد، پلیس صربستان اعلام کرد: فردی را که قصد داشت به سفارت اسرائیل در بلگراد حمله کند، بیرون سفارت به قتل رساندیم.

پلیس صربستان اعلام کرد: یک نوجوان ناشناس شب‌هنگام با چاقو به یک نگهبان بیرون سفارت اسرائیل در بلگراد حمله کرد، اما مأموران امنیتی او را کشتند.

ایویتسا داچیچ، وزیر کشور صربستان، امروز چهارشنبه گفت: پلیس این واقعه را «حمله تروریستی» تلقی می‌کند. او افزود که سطح هشدار تروریستی به بالاترین درجه ارتقا یافته و حضور پلیس در مکان‌های مهم تشدید شده است.

وی افزود: مأمور پلیس در دفاع از خود مهاجم را از پای درآورد و خودش نیز دچار جراحات جزئی شد.