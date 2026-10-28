رئیس کل دادگستری استان تهران، با تأکید بر اولویت بهبود رسیدگی به پرونده‌ها در شهرستان‌های حساس، از تلاش برای به‌روزرسانی بخش قابل توجهی از پرونده‌های معوق تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران در حاشیه بازدید از دادگستری شهرستان شهریار با اشاره به حساسیت شهرستان شهریار هم در حوزه جمعیتی و هم در گستردگی پرونده ها و مراجع قضایی گفت: با حضور مدیران ارشد استان ، بهبود رسیدگی به پرونده ها و کادر قضایی در دستور کار قرار گرفته است.

عتباتی با بیان اینکه ۴۰ درصد موضوعات مراجعه به دادگستری شهریار ، مسائل مربوط به مسائل قابل گذشت هست افزود: ظرفیت فعالان رسانه ایی ، فعالان اجتماعی و دستگاه‌های مسول باید استفاده شود تا مسائل مربوط به کنترل خشم و بر قراری ارتباط بین فردی و صلح و سازش ، منجر به کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری شود .

رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: بررسی ها نشان می دهد در این شهرستان با انبوه پرونده ها مواجه هستیم،در حالیکه هر یک از همکاران قضایی دو برابر ظرفیت و توان خود در حال کار هستند.

ناصر عتباتی با بیان اینکه وظیفه دادگستری استان تهران تلاش برلی تقویت دادگستری های استان‌است بیان کرد: تلاش خواهیم کرد بخش عمده و قابل توجه پرونده‌های معوق که موجب اطاله رسیدگی را بوجود آورده به روز رسانی شود .