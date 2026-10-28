مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: عملیات تزریق گاز به مخزن سراجه، با عملکردی حدود ۳ درصد فراتر از برنامه، زودتر از موعد مقرر تکمیل شد و حجم گاز ذخیره‌شده نیز نسبت به پارسال بیش از ۵۰ میلیون مترمکعب افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: با تکمیل زودهنگام عملیات تزریق گاز در مخزن سراجه، نصاب تازه‌ای در حجم گاز ذخیره‌شده در این مخزن برای استفاده در ماه‌های سرد سال ثبت شد.

وی با اشاره به اهمیت ذخیره‌سازی گاز در پشتیبانی از شبکه سراسری در دوره اوج مصرف افزود: افزایش حجم ذخیره گاز در سراجه، در کنار همه اجزا مدیریت زنجیره تولید و توزیع گاز، پشتوانه‌ای برای کمک به تأمین پایدار گاز در ماه‌های سرد سال است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با قدردانی از تلاش کارکنان تأسیسات ذخیره‌سازی سراجه و مجموعه شرکت انتقال گاز ایران تصریح کرد: تحقق این دستاورد، حاصل تلاش مستمر کارکنان و هماهنگی بخش‌های عملیاتی صنعت گاز برای آمادگی هرچه بیشتر در آستانه ماه‌های سرد سال است.

توکلی با تأکید بر اینکه افزایش ذخیره‌سازی باید با مصرف بهینه همراه باشد، گفت: همراهی مردم در رعایت الگوی مصرف، و اقدام‌های مؤثر ازجمله تنظیم دمای وسایل گرمایشی و جلوگیری از هدررفت انرژی، نقشی مهم در حفظ پایداری شبکه و تأمین گاز موردنیاز بخش‌های مختلف کشور دارد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران بیان کرد: تلاش کارکنان صنعت گاز در بخش‌های مختلف زنجیره، از تولید گرفته تا انتقال و توزیع، در کنار مشارکت مسئولانه مشترکان در مصرف بهینه، زمینه‌ساز عبور مطمئن‌تر از روز‌های سرد سال خواهد بود.