به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سه ورزشکار جوان مازندرانی با قرار گرفتن در فهرست دعوت‌شدگان به اردوی تیم ملی پدل ایران، فرصت حضور در مسیر آماده‌سازی برای رقابت‌های قهرمانی آسیا را به دست آوردند.

نیلا رحیمی، ارغوان امیرخانلو و پارسا ذوالفقاری، سه پدل‌باز مازندران، به اردوی تیم ملی جوانان ایران دعوت شدند تا در کنار دیگر استعداد‌های این رشته، شانس خود را برای حضور در رقابت‌های آسیایی محک بزنند.

تیم‌های ملی دختران و پسران جوان ایران خود را برای حضور در مسابقات پدل جوانان قهرمانی آسیا آماده می‌کنند. این رقابت‌ها قرار است از ۱۶ تا ۲۳ آبان در جاکارتا، پایتخت اندونزی، برگزار شود و ورزشکاران در سه رده سنی زیر ۱۴، زیر ۱۶ و زیر ۱۸ سال به رقابت با حریفان آسیایی بپردازند.

در بخش دختران، تیم‌های ایران، استرالیا، اندونزی، ژاپن، فیلیپین و تایلند حضور دارند و در بخش پسران نیز ۱۷ کشور برای شرکت در این رویداد اعلام آمادگی کرده‌اند.

کاروان پدل جوانان ایران قرار است ۱۳ آبان تهران را به مقصد اندونزی ترک کند.