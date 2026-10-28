به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در ادامه سفر رئیس و اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به منطقه آزاد ماکو، باغ گردوی دشت یارآغلی با مساحت ۳۱۷ هکتار و سرمایه‌گذاری ۲ همت مورد بازدید قرار گرفت.

این بازدید با حضور زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر، نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست کشور، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی انجام شد.

باغ گردوی یارآغلی به‌عنوان یکی از طرح‌های کشاورزی منطقه، با وسعت ۳۱۷ هکتار و سرمایه‌گذاری ۲ هزار میلیارد تومانی، از ظرفیت‌های قابل توجه منطقه آزاد ماکو در حوزه توسعه فعالیت‌های کشاورزی و جذب سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.

بازدید از این مجموعه در چارچوب بررسی ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی منطقه آزاد ماکو و ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های مولد انجام شد.