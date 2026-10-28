به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر استان در حوزه شیلات، تأکید کرد: سیستان و بلوچستان با دارا بودن سواحل راهبردی مکران و برخورداری از منابع غنی آب‌های داخلی و فراساحلی، یکی از قطب‌های مهم شیلاتی کشور به شمار می‌رود و عملیاتی شدن سند توسعه زیربخش شیلات، کلید طلایی شکوفایی این ظرفیت خدادادی است.

علیرضا دهمرده افزود: احیای کامل جایگاه شیلات استان و به سرانجام رساندن اهداف پیش‌بینی شده در این سند، نیازمند اعتبارات پایدار، برنامه‌ریزی دقیق و نگاه ویژه مسئولان کشوری است؛ خوشبختانه با برگزاری نشست‌ها در تهران و پیگیری‌های مستمر، گام‌های جدی برای ضمانت اجرایی این سند برداشته شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای کامل سند توسعه شیلات، زمینه اشتغال‌زایی، رونق تولید و معیشت پایدار بهره‌برداران این حوزه بیش از پیش فراهم شود.

وی تاکید کرد: پیگیری‌ها در راستای رفع موانع موجود، تسریع در روند اجرای طرح‌های شیلاتی و ارتقای جایگاه شیلاتی استان همچنان با جدیت در دستور کار قرار دارد.