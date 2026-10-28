به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان جهرم گفت: کارشناسان پلیس فتا با رهگیری هوشمندانه ۲۰ میلیارد ریال را به شاکیان کلاهبرداری سایبری بازگرداندند.

سرهنگ علی اصغر محمدپور بیان کرد: همه این پرونده‌ها به دلیل حضور و تماس به موقع مالباختگان با سامانه ۰۹۶۳۸۰ قابل پیگیری و استرداد کامل بوده است.

فرمانده انتظامی جهرم با هشدار به شهروندان گفت: کلاهبرداران با ترفند‌های جدید نظیر درخواست وجه جعلی از سوی آشنایان و پیام‌های رمزگیری همواره در کمین هستند و هرگونه انتقال وجه بدون احراز هویت قطعی ممنوع است.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.