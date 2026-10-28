بزرگ‌ترین مجتمع نمایشگاهی و کارگاهی استان با هدف ساماندهی مشاغل شهری، توسعه فعالیت‌های تولیدی و صنفی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در مدت دو سال اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، استاندار در در آیین کلنگ‌زنی مجتمع نمایشگاهی و کارگاهی بیدستان گفت: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، محور توسعه پروژه‌های عمرانی و اقتصادی استان است.

محمد نوذری با تأکید بر ضرورت توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های شهری و عمرانی گفت: اجرای طرح‌های بزرگ با مشارکت بخش خصوصی، علاوه بر تسریع در بهره‌برداری، زمینه اشتغال‌زایی و بهره‌مندی مردم از خدمات جدید را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اجرای چند پروژه مهم با مشارکت بخش خصوصی در استان اظهار داشت: طرح انتقال آب از سد طالقان با اعتبار ۲۲ همت و پروژه نسیم سلامت با اعتباری بالغ بر ۶۰ همت از جمله طرح‌های مهم استان هستند که با مشارکت بخش خصوصی در حال پیگیری‌اند.

استاندار همچنین از برنامه‌ریزی برای واگذاری پروژه تله‌سیژ قزوین به بخش خصوصی خبر داد و افزود: مذاکراتی در این زمینه انجام شده و تلاش می‌کنیم سازوکار واگذاری این پروژه با استفاده از قرارداد‌های مناسب فراهم شود؛ پروژه‌هایی مانند سرای ایرانی و شهر فرش نیز در همین چارچوب در حال پیگیری هستند.

نوذری با بیان اینکه شهرداری‌ها باید به سمت درآمد‌های پایدار و روش‌های نوین تأمین مالی حرکت کنند، گفت: منابع حاصل از ارزش افزوده باید در مسیر اجرای پروژه‌های عمرانی هزینه شود و برای اجرای طرح‌های بزرگ نیز باید از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی و دولتی استفاده کرد.





مشارکت خصوصی، راهکار توسعه درآمد‌های پایدار معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری ایران، با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی گفت: شهرداری‌ها برای تأمین درآمد‌های پایدار و پاسخ‌گویی به نیاز‌های روزافزون شهروندان، باید از ظرفیت سرمایه‌های بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های اقتصادی و عمرانی استفاده کنند. کوروش امیدی‌پور افزود: در شرایطی که هزینه‌های مدیریت شهری افزایش یافته و منابع درآمدی شهرداری‌ها با محدودیت‌هایی مواجه شده است، حرکت به سمت روش‌های نوین تأمین مالی و استفاده از سرمایه‌های بخش خصوصی ضرورت دارد. وی همچنین با اشاره به نقش دوگانه شهر‌ها به‌عنوان محل زندگی و فعالیت اقتصادی گفت: مدیریت شهری باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که ضمن فراهم‌کردن محیطی آرام و منظم برای زندگی شهروندان، زمینه فعالیت کسب‌وکار‌ها و تأمین معیشت شاغلان نیز فراهم شود. وی همچنین با اشاره به افزایش گردشگران پس از ثبت جهانی قلعه الموت اظهار کرد: توسعه گردشگری استان نیازمند تقویت زیرساخت‌های اقامتی است و قزوین به هتل پنج‌ستاره نیاز دارد؛ در همین راستا، ۲۹ مجوز بی‌نام در حوزه گردشگری آماده شده تا سرمایه‌گذاران بتوانند با سهولت بیشتری برای اجرای طرح‌های گردشگری اقدام کنند.

به سوی توسعه درآمد‌های پایدار

شهردار قزوین هم گفت: این مجتمع در زمینی به وسعت ۳۳ هکتار و با ۱۱۰ هزار مترمربع زیربنا احداث می‌شود و شامل ۸۵۰ غرفه کارگاهی، ۲۲۰ واحد تجاری و نمایشگاهی و سه سوله نمایشگاهی بزرگ‌مقیاس خواهد بود.

سید محمد علمی با اشاره به سهم مشارکت طرفین در اجرای این پروژه اظهار کرد: ۳۰ درصد سهم مجموعه متعلق به شهرداری قزوین شامل زمین و پروانه ساخت، و ۷۰ درصد متعلق به شرکت سرمایه‌گذار است.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد شهرداری‌ها در تأمین منابع مالی افزود: حرکت از درآمد‌های سنتی به سمت سرمایه‌گذاری و درآمد‌های پایدار، از ضرورت‌های مدیریت شهری است و اجرای پروژه‌هایی از این دست می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاران جدید را فراهم کند.

به گفته شهردار قزوین، این پروژه با هدف ساماندهی مشاغل شهری قزوین و شهر‌های همجوار، توسعه فعالیت‌های صنفی و تولیدی و ایجاد ارتباط مؤثر میان تولیدکنندگان، اصناف و بازار اجرا می‌شود.

پیش‌بینی شده با بهره‌برداری از این مجموعه، ۲ هزار فرصت شغلی مستقیم و ۴ هزار فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد شود.

مجتمع بیدستان زمینه‌ساز رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی

عضو شورای اسلامی شهر قزوین، این پروژه را فرصتی برای توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌گذاران جدید در استان قزوین دانست.

محسن حق‌شناس با قدردانی از گروه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مجموعه مدیریت شهری برای مشارکت در اجرای این طرح افزود: ارزش سرمایه‌گذاری تنها به میزان منابع مالی آن محدود نمی‌شود، بلکه آثار اقتصادی، ایجاد امید به آینده در میان جوانان و رونق فعالیت‌های کارگاهی از مهم‌ترین دستاورد‌های چنین طرح‌هایی است.

حق‌شناس با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری قزوین، بیدستان و سرمایه‌گذار پروژه افزود: تسریع در اجرای این طرح و بهره‌برداری از آن می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و اجرای طرح‌های اقتصادی جدید در استان باشد.