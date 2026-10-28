به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، در جریان سفر به استان خراسان جنوبی با جمعی از اساتید دانشگاه بیرجند دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

این نشست با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی دانشگاهیان و تقویت تعامل میان مجموعه حفاظت محیط زیست و جامعه دانشگاهی برای بررسی چالش‌های زیست‌محیطی منطقه برگزار شد.

در این نشست، بر اهمیت نقش مراکز علمی در پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌ها و توسعه پژوهش‌های کاربردی تأکید شد. با توجه به شرایط اقلیمی ویژه خراسان جنوبی از جمله محدودیت منابع آب، خشکسالی، گردوغبار، تخریب زیستگاه‌ها و ضرورت حفاظت از تنوع زیستی، استفاده از توان علمی دانشگاه بیرجند می‌تواند در شناخت دقیق‌تر مسائل و تدوین راهکار‌های بومی نقش مؤثری داشته باشد.

تقویت ارتباط مستمر میان دانشگاه و دستگاه اجرایی، تعریف طرح‌های تحقیقاتی مشترک، استفاده از یافته‌های علمی در سیاست‌گذاری‌ها و تربیت نیرو‌های متخصص از مهم‌ترین محور‌های مورد تأکید در این همکاری اعلام شد.