به گزارش خبرنگار خبرگزاری خبرگزاری صدا و سیما، این نشست با حضور جمعی از مدیران فرهنگی و اجرایی نهاد‌های مرتبط با ترویج فرهنگ مقاومت به اجرا در آمد.

ترجمه کتاب‌های دفاع مقدس به زبان‌های خارجی محور اصلی سخنرانی‌های ارائه شده در این نشست بود.

عبدالرضا عالی‌زاده (رئیس مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ) در این نشست گفت: حوزه کودک و مقاومت از حوزه‌هایی هستند که امروزه بخش قابل‌توجهی از ظرفیت کتاب‌ها در داخل و خارج از کشور را به خود اختصاص داده‌اند؛ به‌گونه‌ای که اختصاص بخش‌های ویژه در نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب، گواه تأثیر فرهنگی و بین‌المللی قابل‌توجه این موضوعات است.

وی افزود: در حالی که سالانه هزاران اثر در حوزه دفاع مقدس و مقاومت در کشور به چاپ می‌رسد، اما سهم این حوزه از ترجمه‌های سالانه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی متناسب با ظرفیت آن نیست.

وی یکی از چالش‌های اصلی در این مسیر را تمرکز بیش از حد نویسندگان بر بازار داخلی دانست و خاطرنشان کرد: بسیاری از آثار با استفاده از کلیدواژه‌هایی تدوین می‌شوند که برای مخاطب داخلی شوق‌آفرین است، اما قابلیت ترجمه و پذیرش در بازار‌های جهانی را ندارد.

این مقام مسئول در سازمان فرهنگ و ارتباطات عنوان کرد: آثار قابل ترجمه را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ دسته نخست، آثاری مانند کتاب‌های کودک هستند که بدون نیاز به تغییر محتوایی، قابلیت ترجمه مستقیم دارند. دسته دوم، آثاری هستند که محتوای بین‌المللی دارند ولی نیازمند اصلاحات ساختاری و حذف یا تغییر بخش‌هایی از مقدمه و جمع‌بندی هستند تا با فضای فرهنگی کشور‌های مقصد سازگار شوند.

عالی‌زاده در ادامه گفت: مهم‌ترین رویکرد، «تألیف برای ترجمه» است؛ به این معنا که نویسنده از ابتدای تدوین اثر، با هدف انتشار در بازار‌های جهانی بنویسد.

وی افزود: نویسنده‌ای که برای فضای بین‌المللی می‌نویسد، در انتخاب کلیدواژه‌ها متفاوت عمل می‌کند و باید از مفاهیم جهان‌شمول بهره بگیرد. عالی زاده گفت: مفاهیمی، چون «صبر»، «مقاومت در برابر زورگویی»، «تلاش برای زندگی بهتر» و «آینده روشن»، کلیدواژه‌هایی هستند که می‌توانند روایت‌های ارزشمند دفاع مقدس ما را برای مخاطب جهانی ملموس کنند. جذب ناشران خارجی در گروی آن است که محتوای کتاب با فضای فرهنگی و ذهنی مخاطب مقصد ارتباط برقرار کند.