به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون اقتصادی استانداری سید احسان عسکری، در نشست بررسی جزء یک ماده ۹۵ قانون بودجه ۱۴۰۵، بر لزوم هماهنگی و همدلی مدیران بانکی برای تسهیل فرآیند پرداخت اعتبارات به متقاضیان تاکید کرد و گفت: هدف از این اقدامات، ایجاد فرصت‌های اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی مردم استان است.

عسکری با اشاره به نقش کلیدی بانک‌ها در تحقق اهداف بودجه‌ای، افزود: شعب بانک‌ها در استان موظفند فرآیند پرداخت تسهیلات این بند از بودجه را تسریع کنند تا دستگاه‌های اجرایی بتوانند متقاضیان خود را به سرعت معرفی کنند.

وی همچنین یادآور شد که عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در این زمینه به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند.

معاون اقتصادی استانداری در ادامه با اشاره به پیگیری‌های دولت در استان، بر ضرورت جذب اعتبارات مربوط به سفر ریاست‌جمهوری در حوزه اقتصادی تاکید کرد و گفت: با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، روند جذب تسهیلات و اعتبارات مربوط به سفر رئیس‌جمهوری به استان به دقت دنبال می‌شود و از همه بانک‌های عامل انتظار می‌رود برای جذب حداکثری این اعتبارات تلاش کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، هم در این نشست به جزئیات تخصصی اعتبارات ماده ۹۵ پرداخت و گفت: سهم استان کهگیلویه و بویراحمد از اعتبارات ماده ۹۵ قانون بودجه، هزار و ۶۸۸ میلیارد تومان است که طی آن، تاکنون بیش از نیمی از این مبلغ نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومان به بانک‌ها معرفی و روند پیگیری برای پرداخت توسط بانک‌ها در جریان است.

ابراهیم مهرجو افزود: این اعتبارات برای طیف گسترده‌ای از دستگاه‌های حمایتی از جمله کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد برکت، بنیاد علوی، امور عشایر، امور روستایی، میراث فرهنگی، بسیج سازندگی و اداره زندان‌ها در نظر گرفته شده است؛ همچنین این تسهیلات به‌ویژه برای گروه‌های هدف نظیر زنان سرپرست خانوار و افراد نیازمند در روستاها، پتانسیل بالایی برای اشتغال‌زایی دارد.