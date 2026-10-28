با فعالیت ۲۹ واحدِ پرورشِ ماهیِ سردآبی و گرم‌آبی در شهرستان نمین، سالانه بیش از ۸۵۰ تن ماهی تولید و روانه بازار مصرف می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محمد بدلیوند معاون تولید و بهره‌برداری اداره کل شیلات استان اردبیل گفت: سالانه ۸۵۰ تن‌ماهی در سطح شهرستان نمین تولید می‌شود و با برنامه‌ریزی برای صدور مجوز و تأسیس مزارع جدید، این ظرفیت تا هزار تن افزایش خواهد یافت.

بدلیوند اظهار کرد: در شهرستان نمین، ۲۹ مزرعه پرورش ماهی اعم از خرد، گرمابی، سردابی و منابع آبی فعالیت می‌کنند که ۱۰ مورد از آنها به‌صورت فصلی و در زمان زراعت فعال هستند.

وی با اشاره به میزان تولید آبزیان در این شهرستان افزود: سالانه ۸۶۰ تن‌ماهی در سطح شهرستان نمین تولید می‌شود و با برنامه‌ریزی برای صدور مجوز و تأسیس مزارع جدید، این ظرفیت تا هزار تن افزایش خواهد یافت.

معاون تولید و بهره‌برداری اداره کل شیلات استان اردبیل ادامه داد: توسعه مزارع پرورش ماهی در شهرستان نمین، نقش مهمی در افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه ایفا می‌کند و تلاش می‌شود با حمایت از سرمایه‌گذاران، زمینه رشد این صنعت فراهم شود.

بدلیوند یادآور شد: باتوجه‌به ظرفیت‌های موجود در شهرستان نمین، برنامه‌ریزی‌های لازم برای افزایش تولید آبزیان و بهره‌برداری بهینه از منابع آبی منطقه انجام شده است و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.