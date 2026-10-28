پوستر دوازدهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت خلیج فارس با تأکید بر توانمندی‌ها، امید و اراده جامعه هدف رونمایی شد؛ این رویداد فرهنگی از هفتم تا دهم آذر با حضور پنج استان در شیراز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، پوستر دوازدهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت خلیج فارس با تأکید بر توانمندی‌ها، امید و اراده جامعه هدف رونمایی شد؛ این رویداد فرهنگی از هفتم تا دهم آذر با حضور پنج استان در شیراز برگزار می‌شود.

حمید گودرزی مدیر کل بهزیستی فارس و رئیس جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت خلیج فارس در آیین رونمایی از پوستر این جشنواره با تأکید بر نقش هنر در توانمندسازی افراد دارای معلولیت اظهار کرد: نگاه به هنر در حوزه توانبخشی از رویکرد‌های زیستی و سنتی عبور کرده و در چارچوب ۱۳ چرخش تحول‌آفرین، به سمت توانبخشی نوین و مبتنی بر جامعه حرکت کرده است؛ رویکردی که توانمندسازی، محور مشترک آن به شمار می‌رود.

وی افزود: توانبخشی را می‌توان هنری دانست که در آن برنامه‌های درمانی و حمایتی بر اساس توانایی‌های هر فرد طراحی می‌شود و هنر، فرصتی ارزشمند برای بروز استعداد‌ها و تقویت اعتمادبه‌نفس فراهم می‌کند.

گودرزی پوستر این رویداد را بازتابی از توانمندی‌ها و سند هویت جامعه هدف بهزیستی فارس دانست که امید و اراده پولادین این افراد را به نمایش می‌گذارد.

ابوعلی، دبیر اجرایی جشنواره، نیز با تشریح روند برگزاری این رویداد گفت: فراخوان جشنواره از ۲۲ شهریورماه منتشر و پس از بررسی آثار ارسالی از پنج استان، ۴۰ اثر تأیید شد و این جشنواره از هفتم تا دهم آذرماه در شیراز برگزار خواهد شد.

بیشترین آثار ارسالی مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد و بیشترین آثار پذیرفته‌شده متعلق به استان بوشهر بوده است.

موسوی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس هم با اشاره به اهمیت برگزاری رویداد‌های فرهنگی اظهار کرد: در شرایط کنونی، روی‌آوردن به هنر امیدبخش و جان‌بخش است و برگزاری چنین جشنواره‌ای نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی است.

همچنین سیده مریم حسینی، رئیس کمیته محرومیت‌زدایی، انتخاب نام خلیج فارس را برای این جشنواره، فرصتی برای نمایش توانایی افراد دارای معلولیت در کنشگری اجتماعی دانست و تأکید کرد : فعالیت‌های فرهنگی بخش مهمی از نیاز‌های جامعه برای ارتقای کیفیت زندگی است.