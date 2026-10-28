مرکز مدیریت راهبردی افتا در اطلاعیه‌ای با استناد به استمرار تهدیدات سایبری و مخاطرات نوظهور بر صیانت از حاکمیت دیجیتال دارایی‌های تحت وب و ارتقای تاب‌آوری سایبری تاکید کرده است.

هشدار عملیاتی مرکز افتا به سازمان‌ها، برای صیانت از حاکمیت دیجیتال

هشدار عملیاتی مرکز افتا به سازمان‌ها، برای صیانت از حاکمیت دیجیتال

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی مرکز مدیریت راهبردی افتا، در این هشدار عملیاتی آمده است: پیرو ارزیابی مخاطرات نوظهور، پایش استمرار تهدیدات سایبری استکباری و اقدامات محدودساز علیه زیرساخت‌های حیاتی کشور و با توجه به آسیب‌پذیری دامنه‌های بین‌المللی (نظیر.com، net و.org) در برابر تحریم‌های یک‌جانبه و احتمال قطع دسترسی ناگهانی سازمان‌ها و نهاد‌های ایرانی به پورتال‎های خود، صیانت از تداوم خدمات دیجیتال و تضمین دسترسی‌پذیری سکو‌های برخط در سطح ملی، الزامی است.

مرکز مدیریت راهبردی افتا از مدیران ارشد فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت سایبری خواسته است با رویکرد پیش دستانه و به‌قید فوریت، نقشه‌راه پیشنهادی این مرکز را عملیاتی کنند.

نقشه راه پیشنهادی و عملیاتی مرکز مدیریت راهبردی افتا به این شرح است:

۱. استقرار حاکمیت حقوقی دامنه ملی: ثبت رسمی دامنه متناظر با پسوند.ir منحصراً با شناسه و مالکیت حقوقی سازمان (پرهیز جدی از ثبت بنام اشخاص حقیقی) به‌منظور تثبیت مالکیت قانونی و مصون‌سازی در برابر تعلیق‌های ناگهانی بین‌المللی.

۲. مهاجرت عملیاتی و تست پایداری زیرساخت: راه‌اندازی کامل خدمات و سرویس‌های وب‌سایت بر روی دامنه ملی جدید، همراه با انجام تست‌های جامع یکپارچگی (Integration Testing) و اعتبارسنجی دسترس‌پذیری تمامی زیرسامانه‌ها و پیوندها.

۳. هدایت ترافیک و مدیریت یکپارچه‌سازی (HTTP ۳۰۱ Redirect): پیاده‌سازی ریدایرکت دائمی از دامنه بین‌المللی قبلی به بستر ملی جدید (مشروط به استمرار مالکیت و دسترسی مدیریتی دامنه پیشین) جهت حفظ زنجیره مخاطبان و جلوگیری از هدررفت ترافیک ورودی.

۴. بازنگری وابستگی‌های فنی، رمزنگاری و مدیریت هویت (IAM): پایش دقیق وابستگی‌های ساختاری شامل رکورد‌های DNSSEC، گواهی‌نامه‌های امنیتی TLS/SSL، سرور‌های ایمیل سازمانی، توکن‌های احراز هویت متمرکز، API‌های ارتباطی و سازوکار‌های مپینگ خارجی جهت پیشگیری از نقاط تک‌نقطه‌ای شکست (Single Point of Failure).

۵. اطلاع‌رسانی ترابردی و شفاف‌سازی دیجیتال: تدوین و اجرای کمپین اطلاع‌رسانی رسمی از طریق مبادی و کانال‌های ارتباطی معتبر سازمان به‌منظور تنویر مخاطبان، ذی‌نفعان و شرکای تجاری از نشانی جدید دیجیتال سازمان.

افتا در تذکری راهبردی تاکید کرده است: با توجه به اینکه پایداری دیجیتال زیربنای تداوم کسب‌وکار (Business Continuity) در شرایط بحران است، اقدامات یادشده باید پیش از وقوع هرگونه اختلال یا محدودیت خارجی به‌صورت کامل پیاده‌سازی شود. بسنده کردن به ثبت صرف دامنه کافی نیست و اجرای چرخه کامل مهاجرت، سنجش شاخص‌های دسترس‌پذیری (Availability SLAs) و تست‌های بازیابی الزامی است.

مرکز مدیریت راهبردی افتا در پایان اطلاعیه هشداری و عملیاتی خود آورده است: ضروری است دستگاه‌ها و سازمان‌های دارای زیرساخت حیاتی، گزارش پیشرفت و نتایج اجرای این اقدامات را برای رصد کلان و انسجام‌بخشی به طرح‌های صیانت سایبری، به مرکز افتا منعکس کنند.