مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری البرز از اجرای ۱۷ برنامه تخصصی و آموزشی در هفته پدافند غیرعامل خبر داد و گفت: این برنامه‌ها تا یازدهم آبان با محوریت پدافند زیستی، آموزش عمومی، رزمایش‌های تخصصی و امنیت سایبری در استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، هاشمی در گفت‌وگوی زنده با بخش خبری ۲۰ صدا و سیمای البرز گفت: برنامه‌های امسال با شعار «پدافند مردم‌محور، ایران پایدار» و هم‌زمان با بیست‌وسومین سال تأسیس سازمان پدافند غیرعامل کشور آغاز شده است.

به گفته وی، در نخستین روز این برنامه‌ها، ۱۷ فعالیت با تمرکز بر پدافند زیستی در دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مردمی انجام شد که برگزاری رزمایش ویژه سلامت آب در یکی از دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله آن‌ها بود. برنامه‌های این هفته همچنین با گلباران مزار شهدا و اجرای فعالیت‌های آموزشی و نمایشی در تعدادی از مدارس استان همراه شده است.

هاشمی با اشاره به اهمیت حفاظت از زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی افزود: امنیت سایبری و تهدیدهای فضای مجازی از محورهای اصلی برنامه‌های امسال است و همایش‌های تخصصی این حوزه در سطح استان و سه شهرستان برگزار خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری همایش «شهر آماده، مردم در میدان، ایران پایدار» خبر داد و گفت: ارتقای آمادگی زیرساخت‌ها برای مواجهه با تهدیدها و کاهش آسیب‌پذیری در شرایط بحرانی، از اهداف برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری البرز با بیان اینکه آموزش‌های عمومی و تخصصی در حدود ۵۰ نقطه استان برگزار می‌شود، اظهار کرد: این آموزش‌ها متناسب با نیاز گروه‌های مختلف طراحی شده و موضوعاتی مانند سواد رسانه‌ای، آگاهی از تهدیدهای فضای مجازی و آمادگی در برابر شرایط اضطراری را در بر می‌گیرد.

به گفته هاشمی، اجرای رزمایش‌ها، برنامه‌های آموزشی در مدارس و برگزاری مسابقات نیز در تقویم این هفته قرار دارد؛ برنامه‌هایی که قرار است آگاهی شهروندان درباره نحوه مواجهه با تهدیدها و ضرورت آمادگی پیش از وقوع بحران را افزایش دهد.

وی در پایان بر نقش خانواده‌ها در کاهش آسیب‌های ناشی از بحران تأکید کرد و از شهروندان خواست با شناخت نیازهای ضروری، توجه به ایمنی و تقویت آمادگی خانوادگی، برای مواجهه با شرایط اضطراری برنامه داشته باشند؛ موضوعی که می‌تواند به کاهش خسارت‌ها و استفاده مؤثرتر از ظرفیت دستگاه‌های امدادی در زمان بحران کمک کند.