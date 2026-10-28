به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، ارسلان زارع در نشست با معاون اول رئیس‌جمهور ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده و طرح‌های افتتاح یا آغاز شده در هفته دولت، بر ضرورت حمایت بیشتر دولت از طرح‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری در استان تاکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه نخست استان بوشهر در حوزه سرمایه‌گذاری در دهه فجر سال گذشته تا هفته دولت امسال، تصریح کرد: این مهم نشان دهنده ظرفیت‌های گسترده اقتصادی استان و زمینه مناسب برای توسعه فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و سرمایه‌گذاری است.

استاندار بوشهر ضمن برشمردن طرح‌های مهم عمرانی خواستار تخصیص اعتبارات بیشتر برای تسریع در تکمیل این طرح‌های مهم بویژه طرح‌های راه‌سازی و بزرگراهی، ساخت و تکمیل سدها، بیمارستان‌ها، مدارس و طرح‌های آب و فاضلاب شد و بر ضرورت حمایت‌های مؤثرتر دولت از اجرای این طرح‌ها تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به بازسازی مجتمع‌های پالایشگاهی پارس جنوبی و پتروشیمی‌های آسیب‌دیده ناشی از جنگ، یادآور شد: به منظور تامین گاز مورد نیاز مردم، اقدامات در زمینه بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده در حال انجام است که امیدوارم با حمایت دولت، شاهد تسریع در تکمیل این طرح‌ها باشیم.

زارع در ادامه، حمایت از بخش‌های خصوصی و فعالان اقتصادی را از الزامات توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار برشمرد و خواستار تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی، رفع موانع سرمایه‌گذاری و تقویت حمایت‌های مالی از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران استان شد.

استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های راهبردی استان در زمینه اقتصاد دریامحور، بنادر، شیلات و آبزی‌پروری، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را زمینه‌ساز افزایش اشتغال و بهبود معیشت مردم دانست.

زارع همچنین گزارشی از اقدامات انجام‌شده و روند راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری- صنعتی بوشهر، ارائه و با اشاره به ظرفیت این منطقه در تولید، تجارت، صادرات و گردشگری و ایجاد اشتغال، ابراز امیدواری کرد با حمایت دولت وفاق ملی و تسریع تکمیل زیرساخت‌ها، شاهد سرمایه‌گذاری‌های موثر و مهمی در منطقه باشیم.

در پایان این دیدار، استاندار بوشهر از آقای عارف برای سفر به استان دعوت کرد تا در فرصتی مناسب از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، طرح‌های توسعه‌ای، پروژه‌های در دست اجرا و مسائل و مطالبات مردم استان قرار گیرد.

معاون اول رئیس‌جمهور نیز ضمن تشکر از تلاش‌های استاندار بوشهر در راستای تقویت انسجام، همگرایی و وحدت میان مجموعه مدیریتی استان، از اقدامات و فعالیت‌های انجام‌شده تقدیر کرد.

محمدرضا عارف همچنین دستور پیگیری درخواست‌های مطرح‌شده از سوی استاندار بوشهر را صادر کرد و برای سفر به استان بوشهر قول مساعد داد.