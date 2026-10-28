گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت در پایان سال ۱۴۰۴، با هدف ارائه به مجلس شورای اسلامی همراه با لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور، در خزانه‌داری کل کشور تهیه و در پایان مهرماه سال جاری به رئیس‌جمهور ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وزارت اقتصاد؛ گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت در پایان سال ۱۴۰۴، در اجرای بند «ب» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، همچنین دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۶۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، در مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولتِ خزانه‌داری کل کشور تهیه شده است.

این گزارش با هدف ارائه به مجلس شورای اسلامی همراه با لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور، در پایان مهرماه سال جاری با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رئیس‌جمهور ارسال شد.

از آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ تا پایان مهرماه ۱۴۰۵، در راستای اجرای تکالیف قانونی و ارتقای شفافیت اطلاعات و گزارش‌های مالی دولت و بخش عمومی، ۵۴ گزارش جامع بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی تهیه و به مراجع قانونی ذی‌ربط ارسال شده است. این مجموعه شامل ۴۳ گزارش فصلی دولت و شرکت‌های دولتی و ۱۱ گزارش سالانه دولت است که با همکاری ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها تهیه شده‌اند.

گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت در پایان سال ۱۴۰۴، سومین گزارش سالانه تهیه‌شده در دولت چهاردهم در اجرای حکم قانونی یادشده است. اطلاعات این گزارش بر اساس داده‌های دریافتی از بیش از ۵ هزار نقطه گزارشگری در بستر سامانه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سمادنو) گردآوری شده است.

بر اساس این گزارش، از زمان عملیاتی‌شدن سامانه مربوط در سال ۱۳۹۵ تا پایان مهرماه ۱۴۰۵، بیش از ۲۶۴ هزار گزارش الکترونیکی فصلی و سالانه بدهی‌ها و مطالبات از دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی سراسر کشور دریافت شده است. این اطلاعات، منطبق بر سیستم حسابداری و تراز مالی دستگاه‌ها، مبنای تهیه گزارش‌های مربوط به مجموعه دولت و شرکت‌های دولتی قرار گرفته است.