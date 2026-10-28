به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، قرار است فصل اول مجموعه سلمان فارسی که به ایران باستان اختصاص دارد اواخر امسال برای پخش آماده شود.

فصل سوم سرو سپید سرخ پایان یافت، اما ساخت این مجموعه ادامه خواهد داشت .

تاکنون بیش از ۳۰ کارگردان راوی قصه‌های این مجموعه با موضوع دفاع مقدس دوم و سوم بوده‌اند.

رویا نونهالی با مجموعه «روشنایی شب» به سیما آمد.

این مجموعه معمایی-پلیسی داستان تلاش گروهی از نیرو‌های اطلاعاتی برای مقابله با شبکه‌های نفوذ است.

روشنایی شب روز‌های زوج ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه یک پخش می‌شود.