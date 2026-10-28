به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشگاه تهران اعلام کرد: این مقاله با عنوان Need Assessment of Urban Zones to Strengthen and Expand Green Space with Emphasis on Spatial Justice (Case Study: Tehran Metropolitan)، مستخرج از طرح پژوهشی کاربردی و کوچک مقیاس با عنوان «ارزیابی فضایی پیوستگی شبکه فضای سبز شهر تهران با استفاده از اصول بوم‌شناسی سیمای سرزمین» بوده است که به کارفرمایی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت ذیل معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تهران انجام شده است. ایده، اجرا و مسئولیت این پژوهش، به عهده دکتر سیده آل‌محمد، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دولتی و حکمرانی دانشگاه تهران بوده است.

رویداد بین‌المللی مجمع جهانی جوامع نوظهور ۲۰۲۶، در بازه زمانی ۷ اکتبر تا ۹ اکتبر سال ۲۰۲۶ در شهر استانبول ترکیه برگزار شد. پس از داوری آثار با همکاری مجمع بین‌المللی متخصصان شهری (IUPF) و دانشگاه فنی استانبول، مراسم اهدای جوایز نیز با مشارکت آنها، در این شهر برگزار شد. در این رویداد بین‌المللی، آثار علمی ارزشمند بسیاری از سوی دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور‌های مختلف جهان ارسال شده بود که در این میان، دستاورد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به عنوان اثر برتر در حوزه پژوهش‌های شهری، انتخاب شد.

برخلاف رویکرد‌های رایج که صرفاً به سرانه فضای سبز یا تعداد پارک‌ها توجه می‌کنند، این پژوهش با تکیه بر اصول کلیدی بوم‌شناسی سیمای سرزمین به تحلیل شبکه اکولوژیکی تهران پرداخته است. پژوهشگران برای دستیابی به این هدف، روشی چندلایه و نوآورانه به کار گرفته‌اند و آنچه این طرح را متمایز می‌کند، طراحی و ابداع یک نمایه ترکیبی پیوستگی جدید است که برای نخستین بار توسعه یافته است.

خروجی نهایی طرح، یک طرح مدیریت راهبردی است که بر سه محور استوار است: تقویت پیوستگی میان‌بند و پایین‌بند با ایجاد دالان‌های سبز و اتصال قدمگاه‌های انتقالی، حفاظت و احیای رود-دره‌ها به‌عنوان دالان‌های طبیعی و در نهایت تقویت هسته‌های اکولوژیکی. این طرح ضمن تأکید بر عدالت فضایی در تخصیص منابع، نه‌تنها تصویری نظام‌مند از وضعیت پیوستگی فضای سبز تهران ارائه می‌دهد، بلکه امکان مداخله هدفمند برای ارتقای عدالت فضایی از طریق پیوسته‌تر نمودن شبکه اکولوژیکی شهر را فراهم می‌آورد. این دستاورد، می‌تواند الگویی برای سایر کلان‌شهر‌های ایران و منطقه باشد.