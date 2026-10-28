

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت تهران با حضور شرکت‌ها و نمایندگانی از کشورهای آلمان، ژاپن، چین، تایوان و هنگ‌کنگ در حال برگزاری است.

در این نمایشگاه، ماشین‌آلات و خطوط تولید، تجهیزات صنعتی و کارگاهی، ابزارآلات و خدمات فنی و مهندسی در معرض دید بازدیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد.

برگزاری این رویداد فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های صنعتی ایران و تداوم فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کشور فراهم می‌کند.

توسعه صنعت و تجارت، نیازمند تعامل مستمر میان فعالان اقتصادی، اصناف و نهاد‌های مسئول است؛ نمایشگاه‌های تخصصی با ایجاد فرصت ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان و مصرف‌کنندگان صنعتی، می‌توانند به معرفی ظرفیت‌های موجود و گسترش همکاری‌های تجاری کمک کنند.



بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران، از ۶ تا ۹ آبان؛ به مدت ۴ روز در نمایشگاه بین المللی تهران میزبان بازدیدکنندگان است.