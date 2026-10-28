استاندار یزد با تأکید بر اعتماد به توانمندی و ظرفیت جوانان، خواستار فراهم‌کردن زمینه فعالیت پویاتر دستیاران جوان در دستگاه‌های اجرایی و رفع موانع پیش روی آنان برای ایفای نقش مؤثرتر در نظام اداری استان یزد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نشست صمیمی دستیاران جوان دستگاه‌های اجرایی استان با استاندار یزد با هدف بررسی دغدغه‌ها، دیدگاه‌ها و چالش‌های پیش روی این گروه برگزار شد.در ابتدای این نشست، دستیاران جوان دستگاه‌های اجرایی به بیان دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و مسائل موردنظر خود پرداختند و دغدغه‌های مرتبط با فعالیت آنان در مجموعه‌های اداری مطرح شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد در این نشست با اشاره به اهمیت حضور جوانان در دستگاه‌های اجرایی گفت: حضور جوانان در مجموعه‌های اداری، زمینه کادرسازی و پرورش مدیران آینده استان یزد را فراهم می‌کند.دهستانی با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی مؤثر جوانان افزود: شعار ما این است که جوان نباید صرفاً خودش حرکت کند، بلکه باید استان را به حرکت درآورد.وی با اشاره به نقش تلاش و انگیزه جوانان در پیشرفت‌های استان یزد اظهار کرد: موفقیت‌های متعدد در حوزه‌های مختلف، حاصل روحیه و تلاش جوانان این سرزمین بوده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد همچنین با اشاره به طرح دغدغه‌های دستیاران جوان در حوزه فرهنگ سازمانی تصریح کرد: مقرر شد در شورای اداری استان یزد، موضوع نقش و جایگاه دستیاران جوان برای مدیران دستگاه‌ها تبیین شود تا با انطباق شرح وظایف آنان با سند «یزد پایدار»، زمینه فعالیت هدفمندتر و مؤثرتر این نیرو‌ها فراهم شود.دهستانی با اشاره به وضعیت میانگین سنی مدیران استان یزد نیز گفت: استان یزد در زمینه میانگین سنی مدیران، از استان‌های پیشرو کشور بوده که این موضوع با توجه ویژه به به‌کارگیری جوانان محقق شده است. امیدواریم این مسیر با قوت ادامه یابد و زمینه نقش‌آفرینی بیشتر جوانان در عرصه مدیریت استان یزد فراهم شود.

استاندار یزد نیز در این نشست با تأکید بر توجه به توانمندی‌های نسل جوان اظهار کرد: همواره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جوانان بها می‌دهیم و انتظار داریم آنان در فعالیت‌های اداری، پویا و فعال عمل کنند.بابایی با تأکید بر اعتماد به استعداد‌ها و ظرفیت‌های جوانان افزود: باید با شناسایی و رفع مشکلات و موانع موجود، زمینه اثرگذاری بیشتر جوانان در دستگاه‌های اجرایی را فراهم کنیم.

در این نشست، موضوع تقویت جایگاه دستیاران جوان، توجه به دغدغه‌های آنان و فراهم‌سازی بستر مناسب برای مشارکت مؤثرتر در فرآیند‌های اداری و مدیریتی استان مورد تأکید قرار گرفت.