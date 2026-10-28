به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بازگشت طرح تغذیه رایگان به مدارس پس از ۱۷ سال، در کنار تقویت اعتبارات آموزشی و بهبود معیشت فرهنگیان، در کانون هشتمین جلسه شورای آموزش‌وپرورش استان کردستان قرار گرفت.

فرهادی از تسویه ۱۰۸ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته، جذب بیش از ۲۷۰ هزار نیروی جدید طی سه سال و افزایش اعتبارات سرانه دانش‌آموزی به ۲۶ هزار میلیارد تومان خبر داد.

در این نشست، توسعه انرژی خورشیدی در مدارس، بهره‌برداری اقتصادی از بخشی از فضا‌های آموزشی و تسریع پروژه‌های عمرانی مورد تأکید قرار گرفت.

مسئولان حاضر نیز بر عدالت آموزشی، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات رفاهی فرهنگیان تأکید کردند.

در حال حاضر، ۳۱۵ هزار دانش‌آموز در مدارس استان کردستان تحصیل می‌کنند.