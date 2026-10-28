معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در حاشیه بازدید از روستای جهانی اصفهک شهرستان طبس، بر ضرورت حفظ و ارتقای شاخص‌های جهانی این روستا و توسعه زیرساخت‌های گردشگری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در حاشیه بازدید از روستای جهانی اصفهک شهرستان طبس، با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، تمدنی و کشاورزی خراسان جنوبی، گفت: برنامه‌ریزی و هماهنگی برای شکوفایی این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه توسعه گردشگری داخلی و جذب گردشگران خارجی را فراهم کند.

محسنی بندپی با بیان اینکه روستای اصفهک در سال ۲۰۲۵ میلادی به‌عنوان روستای جهانی گردشگری معرفی شده است، افزود: معماری ارزشمند، مشارکت مؤثر جامعه محلی و پویایی و نشاط اجتماعی از ویژگی‌های برجسته این روستاست که در کسب این جایگاه نقش داشته‌اند.

وی با اشاره به حضور گردشگران و تکمیل ظرفیت بسیاری از اقامتگاه‌های روستا در زمان بازدید، تصریح کرد: ضروری است شاخص‌های ارزشمند اصفهک حفظ و تقویت شود و این روستا پس از کسب عنوان جهانی، در مسیر پیشرفت و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری قرار گیرد.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین توسعه زیرساخت‌ها را از الزامات مهم حفظ جایگاه جهانی اصفهک دانست و گفت: مقرر شد پس از بازگشت، جلسه‌ای با حضور مسئولان مرتبط، مدیران محلی و نمایندگان روستا برای بررسی مسائل و نیاز‌های زیرساختی برگزار شود.

محسنی بندپی با اشاره به ضرورت تسریع در اقدامات اجرایی افزود: می‌توان پیگیری و بهبود زیرساخت‌های مورد نیاز گردشگران را هم‌زمان با انجام مطالعات کارشناسی و تهیه طرح توسعه روستا پیش برد تا زمینه تحقق چشم‌انداز مطلوب برای اصفهک فراهم شود.

وی، از بررسی ظرفیت سایر روستا‌های مستعد گردشگری در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: تعدادی از روستا‌های استان نیز از قابلیت‌های لازم برای ارزیابی برخوردارند و تیم کارشناسی برای بازدید و بررسی ظرفیت‌های آنها در استان حضور یافته است.