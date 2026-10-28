شورای تخصصی سالمندان استان کرمانشاه با تاکید بر توسعه ظرفیت مراکز اسکان افراد بی‌خانمان، به‌ویژه سالمندان، اعلام کرد: علاوه بر ۵ مرکز اصلی، یک مرکز دیگردر حال تجهیز برای اسکان افراد بی خانمان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بر اساس مصوبه نشست اخیر شورای تخصصی سالمندان استان، شهرداری، اداره‌کل بهزیستی و سایر دستگاه‌های مرتبط باید در صورت امکان، ظرفیت مراکز تحت پوشش خود را برای اسکان افراد بی‌خانمان افزایش دهند.

کمترین ظرفیت پذیرش در این مراکز ۳۰ نفر است که قابلیت افزایش دارد.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، در حال حاضر پنج مرکز برای اسکان و ارائه خدمات به افراد بی‌خانمان در استان کرمانشاه فعال هستند که چهار مرکز به آقایان و یک مرکز به بانوان خدمات ارائه می‌دهد.

نشانی ۴ مرکز اسکان آقایان در خیابان جعفرآباد، ابتدای خیابان ملت، خیابان شریعتی، کوی ۵۱۵، پلاک ۱۴، بلوار طاق‌بستان، نبش کوی ۱۰۴، گرمخانه شهرداری به نشانی کرمانشاه، روبه‌روی بیمارستان فارابی؛ ودر کنگاور، انتهای کوچه عظیمی، روبه‌روی آتش‌نشانی، جنب خدمات شهری شهرداری است.

همچنین مرکز اسکان بانوان سرپناه آتیه سبز زندگی نیز به نشانی کرمانشاه، خیابان نقلیه، خیابان آغاجان، کوچه دوم است.