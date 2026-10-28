به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، معاون پرورشی وتربیت بدنی آموزش و پرورش مهاباد گفت: در این سفر معنوی دانش آموزان با شهدای هشت سال دفاع مقدس تجدید میثاق کردند.

علی محمدیان افزود: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، آشنایی دانش آموزان با دستاورد‌های دفاع مقدس و رشادت‌های رزمندگان اسلام از مهمترین اهداف برگزاری کاروان‌های راهیان نور است.

محمود کاوه، فرمانده تیپ شهدا‌ی کردستان در سال ۶۵ در ارتفاعات حاج عمران به شهادت رسید.