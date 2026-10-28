اجرای رایگان طرح وارنیش فلوراید برای ۱۰۸ هزار دانشآموز ابتدایی خراسان جنوبی
طرح وارنیش فلوراید به صورت رایگان برای ۱۰۸ هزار دانشآموز ابتدایی خراسان جنوبی در نوبت اول اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از اجرای برنامه وارنیش فلورایدتراپی برای همه دانشآموزان مقطع ابتدایی استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف پیشگیری از پوسیدگی دندان و محافظت از مینای دندان دانشآموزان، سالانه در دو نوبت و بهصورت رایگان اجرا میشود که در مرحله اول اجرا شده است.
مرتضوی افزود: برنامه وارنیش فلورایدتراپی با هدف ارتقای سلامت دهان و دندان و کاهش احتمال پوسیدگی دندان، برای حدود ۱۰۸ هزار دانشآموز دوره ابتدایی خراسان جنوبی اجرا میشود.
وی گفت: خانوادهها با بهرهمندی از این برنامه میتوانند بدون پرداخت هزینه، از یکی از روشهای پیشگیرانه سلامت دهان و دندان فرزندان خود استفاده کنند؛ این در حالی است که هزینه هر دوره وارنیش فلورایدتراپی در مراجعه به دندان پزشک، حدود یک میلیون تومان برآورد میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود: اجرای منظم این برنامه هر شش ماه یکبار، در کنار رعایت بهداشت دهان و دندان و مراجعه منظم به دندانپزشک، میتواند در پیشگیری از پوسیدگی دندان دانشآموزان مؤثر باشد.