طرح وارنیش فلوراید به صورت رایگان برای ۱۰۸ هزار دانش‌آموز ابتدایی خراسان جنوبی در نوبت اول اجرا شد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از اجرای برنامه وارنیش فلورایدتراپی برای همه دانش‌آموزان مقطع ابتدایی استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف پیشگیری از پوسیدگی دندان و محافظت از مینای دندان دانش‌آموزان، سالانه در دو نوبت و به‌صورت رایگان اجرا می‌شود که در مرحله اول اجرا شده است.

مرتضوی افزود: برنامه وارنیش فلورایدتراپی با هدف ارتقای سلامت دهان و دندان و کاهش احتمال پوسیدگی دندان، برای حدود ۱۰۸ هزار دانش‌آموز دوره ابتدایی خراسان جنوبی اجرا می‌شود.

وی گفت: خانواده‌ها با بهره‌مندی از این برنامه می‌توانند بدون پرداخت هزینه، از یکی از روش‌های پیشگیرانه سلامت دهان و دندان فرزندان خود استفاده کنند؛ این در حالی است که هزینه هر دوره وارنیش فلورایدتراپی در مراجعه به دندان پزشک، حدود یک میلیون تومان برآورد می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود: اجرای منظم این برنامه هر شش ماه یک‌بار، در کنار رعایت بهداشت دهان و دندان و مراجعه منظم به دندان‌پزشک، می‌تواند در پیشگیری از پوسیدگی دندان دانش‌آموزان مؤثر باشد.