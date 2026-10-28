خانواده کریستوف م. مرد ۵۹ ساله‌ای که ۱۷ اکتبر در حاشیه تظاهرات پاریس جان باخت، با طرح شکایتی علیه پلیس، احتمال داده‌اند قرار گرفتن در معرض حجم زیادی از گاز اشک‌آور در مرگ او نقش داشته باشد. با دستور مقام‌های قضایی، تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن علت و شرایط دقیق مرگ وی آغاز شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما خبرگزاری آناتولی به نقل از شبکه خبری ب‌اف‌ام‌تی‌وی اعلام کرد خانواده یک معترض ۵۹ ساله که ۱۷ اکتبر در حاشیه تجمعی در پاریس و در جریان درگیری میان معترضان و نیرو‌های پلیس جان باخت، روز دوشنبه ۲۶ اکتبر شکایتی علیه پلیس ثبت کردند.

خانواده این مرد معتقدند استفاده از گاز اشک‌آور ممکن است در مرگ او نقش داشته باشد. این شکایت با عنوان «اعمال خشونت عمدی از سوی مأمور یا فردی که مسئولیت اعمال حاکمیت عمومی را بر عهده دارد و منجر به مرگ بدون قصد کشتن شده» تنظیم شده است. قربانی که با نام کریستوف م. معرفی شده، به‌صورت آزاد در حوزه هنر‌های نمایشی فعالیت می‌کرد. او ساعت ۱۸ و ۵۶ دقیقه ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر)، در خیابان شاتو دو، در منطقه دهم پاریس، جان باخت؛ این اتفاق پس از آن رخ داد که وی در نزدیکی میدان جمهوری بیهوش شد.

بر اساس نتایج کالبدشکافی که دادستانی پاریس در اختیار شبکه ب‌اف‌ام‌تی‌وی قرار داده است، علت مرگ، «نارسایی حاد قلبی ـ تنفسی در زمینه ابتلا به بیماری قلبی» اعلام شده است. در بررسی‌های پزشکی قانونی، هیچ‌گونه جراحتی که ناشی از گرفتن، حرکات دفاعی یا مهار فیزیکی باشد، مشاهده نشده است. با این حال، برای روشن شدن جزئیات و شرایط مرگ، آزمایش‌های تکمیلی درخواست شده است. یوری کراسولیا، وکیل خانواده متوفی، اعلام کرد کریستوف م. احتمالاً زمانی که در میدان جمهوری حضور داشت، در معرض حجم زیادی از گاز اشک‌آور قرار گرفته است؛ میدانی که در آن میان معترضان و نیرو‌های پلیس درگیری‌هایی رخ داده بود.

این وکیل در شکایتی که شبکه ب‌اف‌ام‌تی‌وی به آن دست یافته است، مدعی شد این مرد پس از قرار گرفتن در معرض گاز اشک‌آور، دچار درد و احساس ناخوشی شده و حدود ساعت ۱۸ و ۵ دقیقه هوشیاری خود را از دست داده است. نیرو‌های آتش‌نشانی و امدادی زمانی به او رسیدگی کردند که وی به سمت ایستگاه متروی ژاک بونسرژان در حرکت بود. با این حال، او کمتر از یک ساعت بعد جان باخت. وکیل خانواده معتقد است نتایج کالبدشکافی و آغاز تحقیقات قضایی این احتمال را مطرح می‌کند که استفاده از گاز اشک‌آور در مرگ این مرد نقش داشته باشد.

به گفته وی، تأثیرات این گاز بر دستگاه قلبی ـ عروقی در چندین مطالعه علمی بررسی شده است. او همچنین تأکید کرد بنا بر اظهارات نزدیکان متوفی، کریستوف م. پیش از این حادثه هیچ مشکل شناخته‌شده‌ای نداشته است. کراسولیا در گفت‌و‌گو با شبکه ب‌اف‌ام‌تی‌وی گفت: «باید تمام ابعاد و شرایط مرگ کریستوف روشن شود. خانواده او حق دارند حقیقت را بدانند و از عدالت برخوردار شوند». دادستانی پاریس در ابتدا تحقیقاتی را با هدف مشخص کردن علت مرگ این مرد آغاز کرده بود. اکنون روند تحقیقات، تحت نظارت یک قاضی تحقیق ادامه دارد و قرار است بررسی‌های تکمیلی پزشکی قانونی به روشن شدن شرایط دقیق مرگ او کمک کند.