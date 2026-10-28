به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در ۲۴ ساعت گذشته (در بازه ۴ تا ۵ آبان ۱۴۰۵) ، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبر‌هایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.



فایل صوتی منتشر شده درباره بانک‌های خصوصی

بانک مرکزی اعلام کرد: فایل صوتی منتشرشده در قالب مصاحبه رادیویی منتسب به بانک مرکزی در خصوص وضع بانک‌های خصوصی، جعلی بوده و با استفاده از فناوری هوش مصنوعی تولید شده است.

پیگیری روابط عمومی بانک مرکزی نشان می‌دهد که این فایل صوتی، ساختگی و فاقد اصالت بوده و هیچ‌گونه مصاحبه یا اظهارنظری با این محتوا در رادیو یا هر رسانه دیگری انجام نشده است.



تصاویر منتشر شده درباره ضیافت شام عربستان در ایران

اخبار و تصاویر منتشر شده در رابطه با ضیافت شام عربستان در ایران جعلی است ، این تالار در عربستان است و مراسم نیز، یک ضیافت مهمانی است.



ادعاهای تکراری درباره تعطیلی و غیرحضوری شدن مدارس

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با تکذیب شایعات مجازی شدن مدارس و تخلیه برخی مراکز آموزشی تأکید کرد که مدارس به فعالیت حضوری ادامه می‌دهند و تاکنون اطلاعیه‌ای در این زمینه صادر نشده است.



پیشنهاد انتقال اورانیوم ۶۰ درصدی به یک کشور ثالث

خبرنگار نزدیک به وزارت خارجه: خبری بدون ذکر منبع مشخص در فضای مجازی منتشر شده که مدعی است: «عاصم منیر با تأیید ترامپ، پیشنهادی به ایران ارائه کرده است. ظاهراً این پیشنهاد شامل انتقال اورانیوم ۶۰ درصدی به یک کشور ثالث، مانند روسیه، است و پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و قطر نیز اعلام کرده‌اند که ضامن این توافق خواهند بود.» این خبر و جزئیات مطرح‌شده در آن، بی‌پایه و نادرست است. چنین پیشنهادی اساساً مطرح نشده و وجود خارجی ندارد.



ادعای سنتکام درباره ادامه حضور نیروهای آمریکا در تنگه هرمز و تسلط بر تنگه

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادعای سنتکام درباره ادامه حضور نیروهای آمریکا در تنگه هرمز و تسلط بر تنگه را رد کرد.



انتشار تصاویری فتوشاپی از سوی نتانیاهو با محوریت انفجار هسته‌ای در تل‌آویو

همشهری آنلاین، انتشار تصویر فتوشاپی انفجار هسته‌ای در تل‌آویو از سوی نتانیاهو را مایه تمسخر دانست.



وقوع سیل گسترده در پاییز

سازمان هواشناسی وقوع سیل گسترده در پاییز امسال را تکذیب کرد.





