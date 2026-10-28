معرفی داوران بازی ذوب‌آهن – استقلال، خوزستان و سپاهان - خیبر

معرفی داوران بازی ذوب‌آهن – استقلال، خوزستان و سپاهان - خیبر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ اسامی داوران هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال مشخص شدند که امیر ایار برای ذوب‌آهن و کوپال ناظمی برای سپاهان قضاوت خواهند داشت.

براین اساس تیم ذوب‌آهن روز جمعه هشتم آبان میزبان استقلال خوزستان است که امیر ایار به همراه بهمن علیرضا مرادی، بابک خسروی و فرزاد منصوری داوران این دیدار هستند، احسان اکبری و رضا مرادی داوران VAR خواهند بود، علیرضا کهوری نیز ناظر داوری است.

تیم سپاهان نیز هشتم آبان مهمان خیبر خرم‌آباد است که کوپال ناظمی داور این بازی است و امیرمحمد داودزاده، مرتضی یوسف شهریاری و محمدعلی صلاحی وی را در این همراهی می‌کنند؛ علی سام و میثم عباسپور داوران VAR هستند و سعادت باغبانی ناظر داوری است.