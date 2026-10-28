واژگونی پژو ۴۰۵ در آزادراه شیراز به اصفهان، یک کشته و هفت مصدوم بر جای گذاشت.

یک کشته و هفت مصدوم در واژگونی خودرو در آزادراه شیراز به اصفهان

یک کشته و هفت مصدوم در واژگونی خودرو در آزادراه شیراز به اصفهان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلال احمرشهرستان آباده گفت: در تماس نیروی انتظامی مبنی بر واژگونی خودرو پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۷۲ آزادراه شیراز به اصفهان ، ۲ گروه عملیاتی هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.

علی سعادتمند افزود: نجاتگران پس از تثبیت صحنه خدمات کمک‌های های اولیه را برای هفت مصدوم این حادثه انجام دادند و ۲ نفر از مصدومان به مرکز درمانی منتقل شدند و جان باخته حادثه به عوامل مربوطه تحویل داده شد.