به همت رایزنی فرهنگی کشورمان در تایلند، شماره ۳۴ مجله «ایران فرهنگی و فرهنگ ایرانی» تحت عنوان «ایران؛ شکوه تمدن، فرهنگ حضرت فاطمه زهرا (س) و افق روشن آینده» به زبان تایی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در راستای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، علمی و تمدنی جمهوری اسلامی ایران به مخاطبان تایلندی و تقویت شناخت عمومی از میراث ارزشمند فرهنگ و تمدن ایرانی، شماره ۳۴ مجله «ایران فرهنگی و فرهنگ ایرانی» از سوی رایزنی فرهنگی کشورمان در تایلند به صورت تورق آنلاین به زبان تایی، تهیه و منتشر شد.

این شماره با رویکردی فرهنگی، علمی و تاریخی و با بهره‌گیری از مطالب پژوهشی، تصاویر مرتبط و طراحی هنری متناسب با هویت ایرانی، به معرفی جلوه‌های گوناگون تمدن ایران، دستاورد‌های علمی دانشمندان ایرانی، میراث معماری و شهرسازی و شخصیت‌های برجسته ادبی اختصاص یافته است.

همچنین با توجه به تقارن انتشار این شماره با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، موضوع محوری مجله با عنوان «ایران؛ شکوه تمدن، فرهنگ حضرت فاطمه زهرا (س) و افق روشن آینده» انتخاب تا ضمن پاسداشت مقام والای آن حضرت، پیوند میان هویت ایرانی، ارزش‌های معنوی، فرهنگ اسلامی و چشم‌انداز پیشرفت کشور مورد توجه قرار گیرد.

در این شماره، مطالب با زبانی روان و قابل فهم برای خوانندگان تایلندی تنظیم و در کنار ارائه اطلاعات تاریخی و فرهنگی، تصویری جامع از جایگاه ایران در شکل‌گیری و گسترش دانش، هنر و تمدن بشری ارائه شده است.

در سرمقاله این شماره که توسط مهدی زارع بی عیب، رایزن فرهنگی کشورمان در تایلند نگاشته شده، به بررسی پیوند میان پیشینه درخشان تمدن ایرانی، ارزش‌های معنوی اسلام و نقش فرهنگ حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) در شکل‌گیری جامعه‌ای مبتنی بر ایمان، اخلاق، آگاهی و مسئولیت‌پذیری پرداخته و ایران به‌عنوان سرزمینی برخوردار از تاریخی چند هزار ساله و میراثی ارزشمند در حوزه‌های دانش، هنر، حکمت، ادبیات و معنویت معرفی می‌کند.

در بخشی دیگر، بر اهمیت حفظ هویت فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی برای ساختن آینده‌ای روشن و سپس به سیره و شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) به‌عنوان الگویی ماندگار از ایمان، کرامت انسانی، فضیلت اخلاقی، استحکام خانواده و مسئولیت اجتماعی اشاره دارد و نقش آموزه‌های آن حضرت را در تقویت ارزش‌های انسانی و معنوی جامعه تبیین و همچنین جایگاه نخبگان، دانشمندان، پژوهشگران، هنرمندان، ورزشکاران و جوانان مستعد ایرانی در پیشرفت کشور مورد توجه قرار گرفته و بر ضرورت پیوند میان میراث تاریخی، دانش نوین، نوآوری و ارزش‌های اخلاقی تأکید شده است.

در بخش معرفی ایران، تاریخ نجوم به معرفی تاریخ علم نجوم در ایران و نقش دانشمندان ایرانی در توسعه دانش ستاره‌شناسی، ریاضیات و شناخت جهان اختصاص که پیشینه توجه ایرانیان به حرکت خورشید، ماه و ستارگان و کاربرد دانش نجوم در تنظیم تقویم، تعیین فصل‌های کشاورزی، محاسبه زمان و جهت‌یابی بررسی شده است.

در ادامه، نقش ایران در شکوفایی علوم در دوران تمدن اسلامی و سهم دانشمندان ایرانی در گردآوری، ترجمه، نقد و توسعه میراث علمی تمدن‌های یونانی، هندی و دیگر تمدن‌ها و نقش دانشمندان کشورمان در انتقال و گسترش اندیشه علمی در جهان تبیین شده است.

در بخش هنر و معماری ایران با عنوان «یزد؛ شهر بادگیر‌ها و جلوه‌ای از دانش معماری در دل کویر» به معرفی شهر تاریخی یزد، یکی از برجسته‌ترین مراکز معماری سنتی ایران و نمونه‌ای ارزشمند از سازگاری انسان با شرایط طبیعی و اقلیمی مناطق کویری، اختصاص یافته است.

در بخش معرفی شخصیت‌های برجسته ایران، وحشی بافقی؛ شاعر عشق، اندوه و زیبایی در ادبیات فارسی به عنوان شخصیت برجسته این شماره به زندگی، آثار و جایگاه ادبی وحشی بافقی، از شاعران برجسته قرن دهم هجری و دوره صفوی، اختصاص یافته است.

همچنین، منظومه معروف «فرهاد و شیرین» و دیگر آثار ادبی این شاعر معرفی شده و ویژگی‌های محتوایی و هنری آنها مورد توجه قرار گرفته و مخاطبان تایلندی را با یکی دیگر از چهره‌های ارزشمند شعر فارسی آشنا نشان دهد ادبیات ایران، افزون بر شاعران شناخته‌شده‌ای همچون حافظ، سعدی، مولوی و فردوسی، از مجموعه گسترده‌ای از شاعران و اندیشمندان برخوردارکه هر یک سهم مهمی در غنای زبان و فرهنگ فارسی داشته‌اند.

در بخش اخبار فرهنگی و علمی ایران مجله، به انعکاس رویداد‌ها و اخبار مهم ایران در حوزه‌های فرهنگی، علمی، آموزشی، فناوری و همکاری‌های بین‌المللی اختصاص یافته و هدف از پیش‌بینی این بخش، آشنا ساختن مخاطبان تایلندی با فعالیت‌ها و ظرفیت‌های معاصر جمهوری اسلامی ایران و ارائه تصویری از تداوم پیشرفت و پویایی جامعه ایرانی در کنار پیشینه تاریخی و تمدنی آن است و موضوعات مورد نظر این بخش شامل دستاورد‌های علمی و فناورانه، فعالیت‌های فرهنگی و هنری، برنامه‌های دانشگاهی و پژوهشی و زمینه‌های گسترش تعاملات فرهنگی ایران با کشور تایلند بود.