مدیر پایش، راهبری و امور استان‌های سازمان غذا و دارو با اشاره به شرایط خاص منطقه، بر ضرورت شناسایی چالش‌های تأمین، ایجاد وحدت رویه و تقویت هماهنگی میان بخش‌های مسئول برای تضمین دسترسی پایدار مردم به کالا‌های سلامت‌محور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباس مهدیزاده در نشست قطب چهار آزمایشی اهواز با تأکید بر اهمیت توجه به شرایط خاص منطقه اظهار کرد: تفاوت شرایط اجرایی و نیازهای مناطق تحت پوشش، ضرورت اتخاذ رویکردی هماهنگ و تدوین برنامه‌های دقیق‌تر را دوچندان می‌کند. ایجاد وحدت رویه در فرایندهای اجرایی و نظارتی می‌تواند به بهبود هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول و افزایش اثربخشی اقدامات منجر شود.

وی تأمین به‌موقع و دسترسی مستمر مردم به کالاهای سلامت‌محور را از اولویت‌های مهم نظام سلامت دانست و افزود: برنامه‌ریزی متناسب با نیازهای واقعی مردم، شناسایی به‌موقع چالش‌های تأمین و پیگیری مستمر وضعیت دسترسی به اقلام مورد نیاز، برای جلوگیری از بروز اختلال در تأمین این کالاها ضروری است.

هشدار درباره چالش‌های تأمین کالاهای سلامت‌محور؛ ضرورت برنامه‌ریزی دقیق‌تر در قطب چهار آزمایشی

مدیر پایش، راهبری و امور استان‌های سازمان غذا و دارو با اشاره به شرایط خاص منطقه، بر ضرورت شناسایی چالش‌های تأمین، ایجاد وحدت رویه و تقویت هماهنگی میان بخش‌های مسئول برای تضمین دسترسی پایدار مردم به کالاهای سلامت‌محور تأکید کرد.

مدیر پایش، راهبری و امور استان‌های سازمان غذا و دارو با اشاره به ضرورت هماهنگی میان واحدهای اجرایی و نظارتی بیان کرد: اتخاذ رویه‌های یکسان، تبادل اطلاعات دقیق و تعیین مسئولیت‌های روشن می‌تواند از اقدامات پراکنده جلوگیری کند و زمینه تصمیم‌گیری سریع‌تر و مؤثرتر را در مواجهه با مسائل و محدودیت‌های احتمالی فراهم آورد.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت پایش مستمر وضعیت تأمین و توزیع کالاهای سلامت‌محور تصریح کرد: بررسی منظم نیازها، ارزیابی وضعیت موجودی و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر در زنجیره تأمین، امکان پیش‌بینی بهتر نیازها و اتخاذ اقدامات به‌موقع را فراهم می‌کند. این رویکرد باید با توجه به شرایط منطقه‌ای و با هدف حفظ تداوم دسترسی مردم به اقلام ضروری دنبال شود.

مهدیزاده استفاده از اطلاعات دقیق و قابل اتکا را یکی از الزامات برنامه‌ریزی مؤثر دانست و گفت: تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های واقعی، شناخت دقیق نیازهای منطقه و پیگیری نتایج اقدامات، به تخصیص مناسب‌تر منابع و افزایش کارآمدی فرایند تأمین کمک می‌کند. همچنین، هماهنگی میان بخش‌های مرتبط باید به‌گونه‌ای باشد که مسائل شناسایی‌شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری و برطرف شوند.

توجه به نیازهای واقعی مردم، ایجاد وحدت رویه و برنامه‌ریزی دقیق‌تر، از الزامات تأمین پایدار و دسترسی مطمئن به کالاهای سلامت‌محور است؛ رویکردی که با تقویت هماهنگی میان بخش‌های مسئول، می‌تواند به ارتقای سلامت جامعه و پاسخ‌گویی مؤثرتر به نیازهای مردم کمک کند.