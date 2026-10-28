به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سردار علیرضا دلیری گفت: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با کار اطلاعاتی از تخلفات گمرگی در خصوص واردات کالا مطلع شدند. وی ادامه داد: ماموران انتظامی ضمن هماهنگی و اخذ مجوز قضایی، از یک انبار بازدید و پنج پالت اجزا و قطعات خارجی کوره‌های صنعتی را که قاچاق بودند کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد با بیان اینکه کارشناسان ارزش این کالای کشف شده ۷۷ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و یک متهم به دادسرا معرفی شد.

سردار دلیری یادآور شد: شهروندان هرگونه اخبار و اطلاعات در زمینه قاچاق کالا را با پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۳۰۱۱۰ یا ۱۱۰ در میان بگذارند.