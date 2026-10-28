رضا نوروزی، فوتبالیست مستعد زنجانی عضو تیم ملی زیر ۱۵ سال ایران، در مسابقات جهانی باکو حضور دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛رضا نوروزی در نخستین دیدار تیم ملی فوتبال زیر ۱۵ سال ایران در رقابت‌های جهانی باکو موفق به گلزنی شد و توانمندی‌های خود را در عرصه بین‌المللی به نمایش گذاشت.

این فوتبالیست جوان که پرورش‌یافته فوتبال شهرستان طارم است، فعالیت ورزشی خود را از این منطقه آغاز کرده و سابقه حضور در تیم‌های آرش طارم و شهباز زنجان را در کارنامه دارد.

او با تلاش، پشتکار و استعداد خود، مسیر پیشرفت را طی کرده و به جمع ملی‌پوشان فوتبال کشور راه یافته است.

درخشش این استعداد جوان، مایه افتخار جامعه ورزش استان زنجان و شهرستان طارم بوده و بار دیگر ظرفیت‌های ارزشمند فوتبال استان در پرورش و معرفی استعداد‌های آینده‌دار را نمایان کرده است.