استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت پرداخت مطالبات داروخانه‌ها گفت: باید با استفاده از همه ظرفیت‌های ملی و استانی، برای رفع مشکلات مالی داروخانه‌ها و تسریع در پرداخت مطالبات آنها تلاش کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، غلامحسین مظفری در نشست بررسی مشکلات و مطالبات داروخانه‌های استان، با اشاره به شرایط اقتصادی دشوار داروخانه‌ها افزود: تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات، چرخه اقتصادی داروخانه‌ها را با مشکل مواجه کرده است و لازم است برای حل این مسئله تدابیر مؤثری اتخاذ شود.

وی با اشاره به ویژگی‌های خاص خراسان رضوی و ضرورت توجه ویژه به نیاز‌های حوزه سلامت استان اظهار کرد: حدود ۷۵ درصد جمعیت تحت پوشش بیمه در استان از خدمات بیمه سلامت استفاده می‌کنند و همین موضوع، توجه بیشتر به تأمین منابع و پرداخت مطالبات این بخش را ضروری می‌سازد.

استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به جمعیت استان، گستردگی جغرافیایی و حضور سالانه زائران و مسافران گفت: این شرایط موجب افزایش بار حوزه بهداشت و درمان در استان شده است و باید در تصمیم‌گیری‌های ملی، نیاز‌ها و ویژگی‌های خاص خراسان رضوی مورد توجه قرار گیرد.

مظفری با تأکید بر ضرورت تعامل و همفکری میان مسئولان استانی، سازمان بیمه سلامت و فعالان حوزه دارو افزود: در این نشست، راهکار‌های مختلفی برای تأمین منابع و تسریع در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها بررسی شد و استفاده از ظرفیت‌های مالی از جمله سهام و اوراق نیز از جمله راهکار‌های مطرح‌شده برای کمک به تأمین منابع است.

وی با اشاره به محدودیت منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب برای پوشش همه نیاز‌های بیمه سلامت، خواستار توجه بیشتر به سهم خراسان رضوی در تأمین منابع و تسویه مطالبات شد.

استاندار خراسان رضوی ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری دستگاه‌های مسئول، بخشی از مشکلات مالی داروخانه‌ها برطرف و روند پرداخت مطالبات تسریع شود.